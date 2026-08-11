WhatsApp新功能｜iOS版簡化家長監管帳戶設定　輕鬆管理兒童用戶

WhatsApp正將其專用的家長控制功能區塊引進iPhone，讓家長更容易找到並進行設定。去年3月，WhatsApp推出了家長監管帳戶功能，允許特定地區的家長或監護人決定誰可以聯絡被管理的帳戶，以及該帳戶可以加入哪些群組。

設定方法教學

家長監管帳戶限制了頻道和動態等功能的使用權限，同時讓家長能夠掌握特定的帳戶活動與變更，包括新增的聯絡人、被封鎖的使用者以及個人資料更新，家長控制與設定在受管理的裝置上受PIN碼保護，只有家長可以存取和更改隱私設定。

上個月，WABetaInfo注意到WhatsApp在Android設定畫面中新增了一個專用的「家長控制（Parental controls）」區塊，使該功能更容易被發現與設定，現在相同的區塊也在iOS上推出。當家長在iPhone上開啟家長控制區塊時，WhatsApp會顯示一個全新的設定畫面。