HONOR體驗店進駐荷里活廣場　開業優惠低至1折、HONOR Magic 6 RSR減$3000！

HONOR體驗店於鑽石山荷里活廣場正式開幕，為品牌在香港開設的第6間體驗店。為慶祝新店開幕， HONOR鑽石山體驗店將推出一系列驚喜禮遇，其餘5間體驗店亦同步加推優惠，以超值價格選購HONOR智能產品包括手機、耳機及智能手錶等。

開幕多重賞低至1折

HONOR鑽石山體驗店將於8月12日至18日推出一連7日的「超值搶購週」開業限定優惠，多款人氣產品每日以驚喜價發售，8月12日有旗艦手機HONOR Magic7 Pro（12GB+512GB 版本）限時減$300；8月13日上代HONOR Magic 6 RSR激減$3000，原價$8999、優惠價$5999；8月14日更有3款產品大劈價，HONOR CHOICE頭戴式耳機Pro原價$799、2折價$159；HONOR CHOICE頭戴式耳機原價$599、優惠價$99；HONOR SuperCharge快速充電組合（Max 22.5W）原價$199、優惠價$19。優惠產品數量有限，售完即止。

另外HONOR全線體驗店多重禮遇同步登場，由8月12日至31日期間，行動電源、可折疊鍵盤、高速風筒Pro超特價發售。於上述期間單筆消費滿$2000或以上，更可以優惠價換購藍牙定位器、藍牙喇叭或耳機等產品。