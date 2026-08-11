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出版：2026-Aug-11 19:00
更新：2026-Aug-11 19:00

HONOR體驗店進駐荷里活廣場　開業優惠低至1折、HONOR Magic 6 RSR減$3000！

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HONOR香港第6間體驗店在鑽石山荷里活廣場開業。

HONOR香港第6間體驗店在鑽石山荷里活廣場開業。

HONOR體驗店於鑽石山荷里活廣場正式開幕，為品牌在香港開設的第6間體驗店。為慶祝新店開幕， HONOR鑽石山體驗店將推出一系列驚喜禮遇，其餘5間體驗店亦同步加推優惠，以超值價格選購HONOR智能產品包括手機、耳機及智能手錶等。

HONOR鑽石山體驗店展示品牌智能及家電產品。 可即場試玩HONOR旗艦手機Magic7 Pro。 新店同時展示一系列HONOR AIoT產品。 HONOR全線分店多重禮遇一覽。 HONOR鑽石山體驗店開業限定優惠一覽。

開幕多重賞低至1折

HONOR鑽石山體驗店將於8月12日至18日推出一連7日的「超值搶購週」開業限定優惠，多款人氣產品每日以驚喜價發售，8月12日有旗艦手機HONOR Magic7 Pro（12GB+512GB 版本）限時減$300；8月13日上代HONOR Magic 6 RSR激減$3000，原價$8999、優惠價$5999；8月14日更有3款產品大劈價，HONOR CHOICE頭戴式耳機Pro原價$799、2折價$159；HONOR CHOICE頭戴式耳機原價$599、優惠價$99；HONOR SuperCharge快速充電組合（Max 22.5W）原價$199、優惠價$19。優惠產品數量有限，售完即止。

另外HONOR全線體驗店多重禮遇同步登場，由8月12日至31日期間，行動電源、可折疊鍵盤、高速風筒Pro超特價發售。於上述期間單筆消費滿$2000或以上，更可以優惠價換購藍牙定位器、藍牙喇叭或耳機等產品。

HONOR鑽石山體驗店亦展示了品牌最新旗艦AI摺疊手機HONOR Magic V6，即日起至8月31日，凡購買16+512GB版本，即可享手機儲存容量免費升級1TB（價值$1700），或送HONOR CHOICE投影機Air Pro（建議零售價$1999），再加機身屏幕意外寶及免費貼膜服務。

HONOR鑽石山體驗店
地址：鑽石山龍蟠街3號荷里活廣場2樓289號舖
營業時間：11am至9pm
電話：3628 2355

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