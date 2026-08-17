港大研發「組裝合成建築」區塊鏈監督系統 智能把關確保工程準時、有序且安全

香港「地少人多」，提高建築效率刻不容緩。近年，政府積極推動「高效建築」（High Productivity Construction）發展，將創新科技融入傳統建築業以提高生產力。其中，「組裝合成」（Modular Integrated Construction，簡稱「MiC」）建築法近年逐漸成為建築界「首選」建造模式之一。MiC建築法採用「先組裝、後裝嵌」模式，先於工廠預製獨立組件，再運送至工地進行裝嵌，組成完整建築物。該建築法不但能縮短施工時間，更可提升建築質素及安全水平。然而，隨着組件、運輸及安裝等工序橫跨不同地區、涉及不同持份者，業界必須更精準協調管理並有效地監察整個流程。有見及此，香港大學建築學院房地產及建設系系主任呂偉生講座教授與其率領的iLab研究團隊研發出「MiC三寶」數碼工程監督系統，實現點到點工程監管。 在香港創新科技署及「物流及供應鏈多元技術研發中心」的支持下，港大呂教授與iLab研究團隊研發的MiC三寶系統，涵蓋追蹤組件生產、跨境運輸及工地安裝等關鍵建築流程。系統利用區塊鏈、物聯網及數碼管理技術，收集到的工程數據不可篡改且可追溯，全面提升工程監控透明度及管理效率，進一步為基建項目提供更可靠的工程品質保證。

突破傳統建築管理 綜合系統貫穿MiC全流程 傳統建築工地長期依賴紙本記錄的監督模式，資訊傳遞速度慢、數據易遺失。針對業界漏洞，MiC三寶結合三個相互協作的應用程式，精準對應MiC建築項目生產、運輸及安裝三大階段。 在生產階段，「智驗寶」採集工廠巡查紀錄、現場照片及測試報告等資料，並上傳至區塊鏈平台。身處異地的項目團隊可透過數碼儀表板遙距審批及監控內地或海外廠房的生產過程、進度及品質，提升監管效率。

生產完成後，「智運寶」會監測物流跨境運輸過程。透過安裝於MiC模組內的感測器，程式持續採集環境溫度、振動、濕度等關鍵數據，實時監測運輸狀況。除可預測到貨時間外，系統亦會因應路面情況為司機提供更安全的運輸路線建議，以減低組件的受損風險。

當組件運抵工地後，「智裝寶」會跟進施工安裝。為確保安裝準確，系統可驗證吊裝路徑及檢查模組定位精度，並將安裝偏差控制在數厘米內，確保各項工序精準且有序完成。

區塊鏈技術提升透明度與問責性 與傳統工程監管模式相比，MiC三寶最大的特色在於其區塊鏈技術。數據一經上載至區塊鏈，便無法被篡改，因此能提高數據可信度，進一步保障項目安全及工程品質。透過OBBi（OpenBIM）系統，團隊成功將建築資訊模型（BIM）與區塊鏈技術整合，即時記錄、追溯及驗證各項工程數據。即使項目涉及多個持份者和跨境協作，相關資訊仍可保持一致及完整，有效避免遺漏資訊、減少重複檢測及後續修補工序，進一步降低工程時間及項目成本。 國際認可技術在港落地 推動建造業創新發展 iLab 於2016年獲香港大學發展基金的支持成立，致力研究智慧城市與「工業4.0」所帶來的機遇與挑戰。成立至今，團隊持續推動香港及其他地區的建造業現代化轉型，並為業界帶來不少重大突破。 近年，憑藉創新成果，MiC三寶分別於2026年和2023年獲得日內瓦國際發明展金獎及銅獎；於2025年獲香港資訊及通訊科技獎（智慧出行類銅獎及「最佳人工智能應用獎」）；並於2022年獲香港資訊及通訊科技獎（智慧物流類金獎）。此外，相關研究成果亦獲美國土木工程師學會《工程管理雜誌》頒發最佳論文獎，技術成果廣獲國際及業界認可。 目前，MiC三寶已於七個本地工程項目中投入應用，當中包括建築署屯門及馬鞍山簡約公屋項目、房屋署安達臣道及德田街發展計劃，以及香港大學黃竹坑及西高山學生公寓項目。與此同時，團隊已分別與香港大學及建築署簽訂合作協議，持續推動技術研發與成果轉化，進一步支援多個大學建設項目及北部都會區重點發展工程，為香港建造業的創新發展及智慧建築應用注入新動力。 從科研成果走向智慧建造未來 iLab能成功將學術科研帶出實驗室，並促成MiC三寶落地應用，有賴政、產、學、研、投各方的緊密合作，助建造業邁向更安全、高效率及透明的未來。 放眼建造業數碼化及智能化發展的大趨勢，平衡工程效率、品質管理與施工安全已成為業界未來發展的三大重要課題。港大研發的MiC三寶不僅回應了當前MiC建築法的監管需求，更示範了區塊鏈、物聯網及數碼科技如何走進工地現場，將科研轉化成實際可行的解決方案。 展望未來，港大會繼續支持科研，並促成跨產業合作，推動創新落地，為社會注入新動力。



