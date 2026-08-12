電腦節2026｜電腦節即將開鑼　優惠產品及新品率先預覽！（多圖）

全城暑假壓軸科技盛事「香港電腦通訊節2026」將於8月21至24日，一連四日假灣仔香港會議展覽中心舉行。今年展覽設有超過600個展位，逾200家本地及海外參展商。現場展示最新科技及優惠產品、人工智能應用等，想知今年優惠及新產品即睇以下介紹！

必買優惠產品 今年繼續有多款超限量$1激安產品，亦有$99/$199等特價產品發售，另設消費精彩幸運抽獎活動，「四天每日抽+壓軸大抽獎」雙重機制，送出最新智能手機、手提電腦、智能電視、電競螢幕及電競椅等精選電子產品。另外每年csl攤位向來多優惠，今年有不少低至1折的按摩器、半價HTC Vive Eagle智能眼鏡、優惠價PS5及配件等。

電腦及配件優惠 電腦方面則有多款ASUS手提電腦、MSI電競筆電、迷你電腦等不同型號可供選購。電腦配件特別多減價貨，電競鍵盤、滑鼠、軚盤、耳機等有多個品牌都有優惠，亦有不少首發新產品。

尿袋及手機配件 手機配件更是必掃產品，Belkin有設計精美的蜘蛛俠及迪士尼聯乘F1系列，亦有不少抵買款式；Momax亦有不少尿袋減價，同時推出新款可連接手機App的新款智能行動電源。另外亦有Samsung最新Galaxy Z Fold8系列、ikko MindOne等特色手機。

今屆電腦節以「AI Connect : Let’s Link the Future」為主題。

多項活動同時進行 今屆電腦節以「AI Connect : Let’s Link the Future」為年度主題，特別於場內構建陣容強大的「Samsung呈獻：AI及數碼轉型專區」，另外更特別邀請到台灣超人氣啦啦隊「Fubon Angels」首度登場演出，並引入人氣地下偶像特別音樂祭《打 Call 應援祭》，更有重磅電競賽事「ESF 2026 VALORANT HongKong OPEN」、「人仔喺邊度？」全場尋寶遊戲、「舊機變現金券.即場UpGrade 計劃」等活動，亦有「創科體育：AI驅動新時代」、5G及綠色科技生活區、「智慧校園2026」展區及「科技奇點2026」展覽。

香港電腦通訊節2026

日期：2026年8月21日至24日

地點：香港會議展覽中心 1 號展覽廳

票價：$35（小童及65歲以上長者、或持合資格「殘疾人士登記證」人士免費入場）