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科技
出版：2026-Aug-12 15:00
更新：2026-Aug-12 15:00

電腦節2026｜電腦節即將開鑼　優惠產品及新品率先預覽！（多圖）

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香港電腦通訊節2026將於8月21至24日開鑼。

香港電腦通訊節2026將於8月21至24日開鑼。

全城暑假壓軸科技盛事「香港電腦通訊節2026」將於8月21至24日，一連四日假灣仔香港會議展覽中心舉行。今年展覽設有超過600個展位，逾200家本地及海外參展商。現場展示最新科技及優惠產品、人工智能應用等，想知今年優惠及新產品即睇以下介紹！

電腦節2026將有一系列限量激安產品。 電腦節2026抽獎活動獎品一覽。 電腦節2026 csl帶來一系列優惠。 電腦節2026 csl特價PS5產品。 電腦節2026 csl特價產品。

必買優惠產品

今年繼續有多款超限量$1激安產品，亦有$99/$199等特價產品發售，另設消費精彩幸運抽獎活動，「四天每日抽+壓軸大抽獎」雙重機制，送出最新智能手機、手提電腦、智能電視、電競螢幕及電競椅等精選電子產品。另外每年csl攤位向來多優惠，今年有不少低至1折的按摩器、半價HTC Vive Eagle智能眼鏡、優惠價PS5及配件等。

ASUS手提電腦低至68折。 ASUS減價手提電腦有ZenBook、VivoBook及ROG Strix系列。 ASUS ROG 20周年限量紀念品鍵盤及滑鼠。 msi電競筆電優惠。 msi CLAW 8 AI+手提遊戲機優惠價$8499。 多款電競迷你電腦設優惠價。 多款電競迷你電腦設優惠價。 FELTON電腦配件優惠一覽。 多款減價鍵盤及耳機等配件。 大量軚盤以優惠價發售。 Steelseries產品優惠一覽。 Steelseries電競耳機$1399起。 Steelseries電競鍵盤$399起。 Thrustmaster軚盤及飛行模擬器優惠。 Thrustmaster多款型號軚盤。 Razer產品優惠一覽。 Razer電競鍵盤及滑鼠特價發售。 2000Fun亦有多款減價電競產品。 OXS首發重低音音響系統。 TP-Link優惠低至54折。 TP-Link買滿指定金額送禮品。 TP-Link Deco BE25 Wi-Fi 7路由器只需$1099。 TP-Link智能家居鏡頭系列。 Netgear路由器優惠。 MagCube M77隨身路由器配備AI功能。 KIOXIA記憶卡系列。 KIOXIA Portable SSD細小便攜。 KIOXIA推出新一代記憶卡。 致態TiPro 9000記憶體。 致態移動固態硬碟。 UNITEK KVM AI工作站。 Keychron推出全新分體式鍵盤。 Keychron Nape Pro無線軌跡球滑鼠。

電腦及配件優惠

電腦方面則有多款ASUS手提電腦、MSI電競筆電、迷你電腦等不同型號可供選購。電腦配件特別多減價貨，電競鍵盤、滑鼠、軚盤、耳機等有多個品牌都有優惠，亦有不少首發新產品。

Belkin優惠一覽。 Belkin蜘蛛俠系列。 Belkin迪士尼F1系列。 Belkin各款行動電源。 Momax優惠一覽。 Momax限量減價產品。 全新Momax 1-Power X+行動電源。 Samsung Galaxy Z Fold8系列旗艦手機。 ikko MindOne卡片形手機。 Chiikawa電競椅。 OSIM按摩背墊。 Zenox電競椅有優惠。

尿袋及手機配件

手機配件更是必掃產品，Belkin有設計精美的蜘蛛俠及迪士尼聯乘F1系列，亦有不少抵買款式；Momax亦有不少尿袋減價，同時推出新款可連接手機App的新款智能行動電源。另外亦有Samsung最新Galaxy Z Fold8系列、ikko MindOne等特色手機。

今屆電腦節以「AI Connect : Let’s Link the Future」為主題。

今屆電腦節以「AI Connect : Let’s Link the Future」為主題。

多項活動同時進行

今屆電腦節以「AI Connect : Let’s Link the Future」為年度主題，特別於場內構建陣容強大的「Samsung呈獻：AI及數碼轉型專區」，另外更特別邀請到台灣超人氣啦啦隊「Fubon Angels」首度登場演出，並引入人氣地下偶像特別音樂祭《打 Call 應援祭》，更有重磅電競賽事「ESF 2026 VALORANT HongKong OPEN」、「人仔喺邊度？」全場尋寶遊戲、「舊機變現金券.即場UpGrade 計劃」等活動，亦有「創科體育：AI驅動新時代」、5G及綠色科技生活區、「智慧校園2026」展區及「科技奇點2026」展覽。

香港電腦通訊節2026
日期：2026年8月21日至24日
地點：香港會議展覽中心 1 號展覽廳
票價：$35（小童及65歲以上長者、或持合資格「殘疾人士登記證」人士免費入場）

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