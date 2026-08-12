Insta360 X6全景相機正式發布　升級1吋感光元件一機三用！

Insta360 X6全景相機規格及拍攝功能大升級。

Insta360正式發布全新旗艦級8K全景相機X6，將1吋等效感光元件與三AI晶片系統結合，並搭載無需開啟App即可在背景自動剪輯的AI編輯器，可自由切換全360°全景拍攝、單鏡頭主體追蹤平面拍攝，或作單鏡頭運動相機使用，一機替代三機。

全面升級畫質 Insta360 X6進光量超越以往任何一台X系列相機，獨家定製雙Sony 1/1.1" 正方形感光元件提供完整的1吋全景成像能力，感光面積比上代增加33%，每張畫面的進光量約為前代的4倍。搭載全新的三AI晶片系統，由一顆8核心3.3GHz 4nm旗艦處理器與兩顆專用影像處理晶片組成，算力相比 X5提升500%，時脈速度提升106%，同時功耗降低了35%，帶來了更銳利的細節、更純淨的色彩，以及在暗光環境下強大的降噪能力。 全新低光模式新增了兩個環境光感應器，減少頻閃並提取夜景細節；AdaptiveTone 2.0則能對每個鏡頭單獨測光，並在每張畫面中進行雙重曝光，帶來更寬廣的動態範圍。X6亦是首次支援原生機身杜比視界（Dolby Vision）的全景相機，能針對每一幕調整對比度與亮度，並可拍攝10-bit色彩與超過10.7億色直出專業級色彩檔。

全景拍攝一機多用 Insta360 X6既是全景相機，又是具備主體追蹤功能的平面相機，同時也是單鏡頭運動相機，只需輕觸螢幕即可在三者之間無縫切換，以原生8K/50fps捕捉畫面，先拍攝後取景。InstaFrame 2.0能即時鎖定主體，精準追蹤人、寵物及物體，直出乾淨的4K平面影片，無需額外剪輯步驟。搭配全新的折疊自拍棒遙控套裝，運作像雲台一樣平穩。單鏡頭模式最高支援5K 60fps（平面模式下為5K 30fps），視角廣達170°（5K 60fps下為132°）。

小巧強悍耐用機身 機身配備2.32吋OLED螢幕，峰值亮度高達1200nits，並支援常亮顯示。全新2600mAh Xtreme電池可連續錄製長140分鐘的8K 30fps全景影片，續航比X5提升了51%，24分鐘內即可從0%快充至80%。專利的Star-Ridge散熱技術比同類全景相機散熱效率提升10%，並加入隔熱握把設計，確保長時間錄製時依然穩定涼爽。 可替換保護鏡2.0耐刮性能提升5倍，IP68防水性能裸機支援20米防水，搭配隱形潛水殼Pro更可達60米防水。機身內建47GB可用儲存空間，即使沒插記憶卡也能隨時開拍。配備智慧音訊模式，有升級版降風噪360°咪高峰，並新增專為電單車而設的Hidden Engine咪高峰，能有效過濾風噪並突顯引擎聲。

內建AI剪輯 Insta360 X6內置全新的AI Director可自動分析素材、生成精彩集錦，並將完成的短片推送至Insta360 App。全景AI多模態模型Insta360 PanoMind，模型經過超過10000小時涵蓋旅行、日常、冰雪運動、騎行、潛水等30多種場景的素材訓練。另亦有Auto Edit 2.0功能、Moments Pro雲端工具等，可自動生成精美影片。 另亦支援FlowState防手震技術與360° 水平校正、NFC一觸即連快速配對，Wi-Fi 6.0及升級版藍牙傳輸等，傳輸速度高達100MB/s，藍牙配對僅需5秒，重連時間少於1秒。 Insta360 X6有黑及白兩色，即日起公開發售，標準套裝售價為$5099，有齊多功能充電收納盒、114cm隱形自拍棒、兩顆X6超能電池、X6鏡頭保護套、USB-C數據線和收納袋的萬能套裝售價$5699。