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科技
出版：2026-Aug-13 08:35
更新：2026-Aug-13 08:35

Google Pixel 11系列手機正式發布　Pixel Watch 5、Pixel Tag亮點一覽

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Made by Google 2026發布了一系列Pixel新品。

Made by Google 2026發布了一系列Pixel新品。

Google今日舉行了Made by Google 2026發布會，全新Pixel 11系列智能手機、Google Pixel Watch 5智能手錶、Pixel Tag藍牙定位器以及全新橄欖綠色Pixel Buds Pro 2耳機正式登場，美國及台灣等市場即日起預售，8月20日上市。

Pixel 11系列正式登場。 Pixel 11 Pro帶來4款配色。 Pixel 11 Pro機背新增HiLight LED燈效。

Pixel 11手機升級

Pixel 11系列帶來標準版Pixel 11、Pixel 11 Pro、Pro XL及Pro Fold，全線手機均由Google Tensor G6晶片驅動，其神經網絡處理器算力提升50%，為全新升級的Gemini Intelligence代理架構提供強大的離線與低延遲算力支援，例如加入由Gemini驅動的全新「語音修飾」功能，即使有語氣贅詞及改口修正，都可理解真實語意。

Pixel 11配備6.3吋60-120Hz Actua螢幕、4985mAh電池、12GB RAM以及256GB/512GB儲存，相機升級為48MP主鏡頭、13MP超廣角與10.8MP的5倍光學變焦鏡頭。

高端的Pixel 11 Pro與Pro XL分別採用6.3吋及6.8吋屏幕，有史以來最高達3600nits峰值亮度的Super Actua螢幕。鏡頭陣容升級至50MP 1/1.3吋大底主鏡頭、48MP超廣角、48MP 5倍潛望式長焦鏡頭與42 MP自動對焦前置鏡頭，支援120倍變焦，升級版影像訊號處理器，大幅提升低光源拍攝速度與品質。另加入全新「一鍵抓拍」、「相機風格」 、「即時夜拍」功能。Pro XL更支援30分鐘充至75%的快速有線充電與25W Qi2.2無線充電。

Pixel 11 Pro Fold機身比上代更加輕身纖薄。 Pixel 11 Pro Fold屏幕亮度增至3600nits。 Pixel 11 Pro Fold配備8吋內屏。 Pixel 11 Pro Fold改良了背蓋及轉軸設計。

大摺更輕巧

摺疊旗艦Pixel 11 Pro Fold則比上一代輕了近10%，機身厚度也減少約1mm，採用全新的玻璃纖維複合材質背蓋及無齒輪轉軸設計，配備6.5吋外螢幕與8吋內螢幕，同樣有3600nits峰值亮度。搭載16GB RAM、4806mAh電池以及具備IP68防潑水功能的輕薄機身。Pro與Fold機型獨家加入HiLight LED燈環，當手機螢幕朝下平放時，能以柔和燈光提示重要聯絡人來電或Gemini運作狀態。

售價方面，Pixel 9 128GB $799美元起（折合約$6270港元）、Pixel 9 Pro $999美元起（折合約$7840港元）、Pixel 9 Pro XL $1099美元起（折合約$8620港元）、Pixel 9 Pro Fold 256GB $1799美元（折合約$14110港元）起。

Pixel Watch 5在定位性能、健康及運動監測更加強大。 Pixel Watch 5加入了「抬手對話」Gemini語音指令。 Pixel Watch 5新堵HIIT訓練模式。

增強健康運動功能

全新智能手錶Pixel Watch 5雖然維持41mm及45mm簡約圓形外觀，加入11種全新設計的小工具樣式及兩款新錶面，但內部硬體迎來顯著進化。改用Snapdragon W5 Gen 2加速版晶片配合M55協同處理器，記憶體增至3GB RAM，儲存空間翻倍至64GB，整體系統操作速度提升20%，並支援離線運行的「抬手對話」Gemini語音指令。

定位系統方面，全新算法大幅改良GPS路線追蹤精準度，實測表現上更超越Apple Watch Ultra 3 與Garmin Fenix 8 Pro。健康與運動層面，創新的健康守護功能帶來3項全新的每月趨勢摘要，包括睡眠呼吸品質、血壓趨勢及胰島素阻抗趨，以及呼吸緊急狀況偵測及「智慧喚醒」 新功能等。同時即將推出的「肌力訓練」功能，Google Health Coach根據你的個人目標，為你量身打造客製化的訓練課表，提供全方位的個人化健康守護。

提供迷霧灰、砂岩粉及全新橄欖綠錶殼配色，41mm（Wi-Fi）售價$399.99美元（折合約$3140港元）起、45mm （Wi-Fi）售價$429.99（折合約$3370港元）美元起。

Pixel Tag為Google首次推出自家藍牙定位器。 Pixel Tag設計纖薄。 Pixel Tag能透過Google Find Hub網絡進行追蹤。

全新藍牙定位器

除手機與手錶外，Google亦擴展了配件陣容，正式發表首個藍牙定位器Pixel Tag。輕薄小巧設計，採用耐用的不銹鋼材質製成，並具備IP67防水防塵等級，採用換電設計，每次使用約有一年的電池壽命。超寬頻結合藍牙頻道探測技術與Google Find Hub網絡，內建喇叭可以播放聲音以協助定位，甚至還支援反向尋找及「遺落提醒」功能，提供高精準度的鑰匙、錢包及行李定位。單一售價為29美元（折合約228港元），四個組售價為99美元（折合約777港元），將於11月11日正式上架。

耳機方面，Google為Pixel Buds Pro2與Pixel Buds 2a推送重大功能更新，加入更深度的Gemini語音音效調校如語音調整低音、支援逾70種語言的升級版雙向即時翻譯，以及手錶睡眠自動暫停播放功能；旗艦款Pixel Buds Pro 2更獨家加入Dynamic ANC動態降噪，能根據耳塞密合度變化即時微調降噪效果，並同步推出全新橄欖綠配色。

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