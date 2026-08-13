HONOR發表全球首款HONOR Robot Phone　聯同影視巨頭ARRI首創三軸雲台相機

近來手機鏡頭設計沒甚突破，除了堆砌感光元件尺寸與演算法，還有甚麼新玩法？HONOR帶來一個極具前瞻性的方案，全球首創HONOR Robot Phone手機，直接將一套極微型化的 4DoF 具身智能機械雲台植入機身頂部，讓手機鏡頭「活」起來。

業界最細機械雲台

近年DJI Osmo Pocket、insta360 Luna系列手持雲台相機大熱，HONOR 這次直接把手持雲台「縮小化」塞進手機，採用業界最微型的馬達與4DoF鈦合金架構，體積縮細至70%，兼顧輕巧與耐用度。支援3軸機械防震，擺脫以往光學防震的物理極限，錄影極為穩定。

HONOR Robot Phone的雲台與AI深度結合，賦予它「肢體語言」，懂得AI互動如「點頭」、「搖頭」甚至跟音樂跳舞及打筋斗。實際應用方面，可作全角度AI視訊通話，手機會自動跟隨你的位置動態轉向，主角永遠保持在畫面中央；另外AI智能目標追蹤可令機械臂自動預判運動軌跡並跟隨，即使暫時被遮擋也能快速重新鎖定。