HONOR發表全球首款HONOR Robot Phone　聯同影視巨頭ARRI首創三軸雲台相機

近來手機鏡頭設計沒甚突破，除了堆砌感光元件尺寸與演算法，還有甚麼新玩法？HONOR帶來一個極具前瞻性的方案，全球首創HONOR Robot Phone手機，直接將一套極微型化的 4DoF 具身智能機械雲台植入機身頂部，讓手機鏡頭「活」起來。
業界最細機械雲台
近年DJI Osmo Pocket、insta360 Luna系列手持雲台相機大熱，HONOR 這次直接把手持雲台「縮小化」塞進手機，採用業界最微型的馬達與4DoF鈦合金架構，體積縮細至70%，兼顧輕巧與耐用度。支援3軸機械防震，擺脫以往光學防震的物理極限，錄影極為穩定。
HONOR Robot Phone的雲台與AI深度結合，賦予它「肢體語言」，懂得AI互動如「點頭」、「搖頭」甚至跟音樂跳舞及打筋斗。實際應用方面，可作全角度AI視訊通話，手機會自動跟隨你的位置動態轉向，主角永遠保持在畫面中央；另外AI智能目標追蹤可令機械臂自動預判運動軌跡並跟隨，即使暫時被遮擋也能快速重新鎖定。
首度跨界合作ARRI
HONOR今次更德國電影級攝影機品牌ARRI展開戰略技術合作，採用雙2億雲台主鏡頭及潛望式長焦鏡頭，提供極致細節。ARRI專業色彩科學下放電影級ARRI LogC3模式、ARRI Wide Gamut 3色域及經典色彩調校，配合自研H1影像晶片進行實時RAW處理，就如一部口袋版電影攝影機。功能如一鍵AI Spinshot支援90°及180°機械旋轉運鏡，單手就能拍出漩渦旋轉鏡頭。
9999人民幣起跳
其他規格亦屬頂配，機身重量約248g，屏幕尺寸為6.31吋LTPO 1.5K直屏，解像度2640x1216並具備120Hz LTPO 自適應刷新率，達6800nits局部峰值亮度，並有4320Hz 超高頻 PWM 調光、HONOR AI綠洲護眼技術。
內置Snapdragon 8 Elite Gen 5旗艦晶片，並有HONOR H1自研影像處理晶片支援4K120fps錄影與實時降噪、HONOR C1+/E2自研射頻增強與能效管理晶片等。配備7060mAh矽碳負極大電池，支援120W HONOR SuperCharge 快充及50W無線快充。
具備星軌銀及月影灰兩種配色選擇，12GB + 512GB售價$9999人民幣（折合約$11650港元）、16GB+1TB售價$12999人民幣（折合約$15140港元），即日起於內地官網預售，8月18日正式開售。