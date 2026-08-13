REDMI K100 Pro Max 價錢規格顏色曝光 附BOSE 2.1 立體聲喇叭

日前小米發表子品牌 REDMI 旗艦新作 K100 Pro 系列手機，其中頂配機型 REDMI K100 Pro Max 首賣價 4,199 人民幣（約$4,880港元），標配 12+256 儲存、並加入升級版 BOSE 2.1 立體聲喇叭。

REDMI K100 Pro Max 具赤霞珠紅、追風藍、流金白及黑色共 4 款可選，提供由 12+256 到 16+1TB 達 5 款儲存配置，首賣優惠價 4,199 人民幣起。

走全能旗艦路線的 K100 Pro Max 手機，重點功能包括由雙 1115D 全頻單元、跟 1620 低頻單元組成 BOSE 2.1 立體聲喇叭，音訊表現更上層樓。

設6.9 吋 185Hz 電競屏幕

K100 Pro Max 具 S8E Gen5 跟自家 D2 遊戲獨顯，配合 6.9 吋 185Hz 電競屏幕、9,070mAh 電池及 100W 有線/ 50W 無線充電，加強運算及續航力。