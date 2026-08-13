電動車｜BMW首發新世代純電iX3港版亮相　805公里續航＋高科技座艙

寶馬BMW的「Neue Klasse」（新世代）代表著品牌自1960年代經典轉型以來最重大的一次技術重塑。首款「Neue Klasse」純電世代先驅BMW iX3，這款純電運動型多功能車（SAV）在電能效率、車載智能系統以及底盤控制等層面，一口氣帶來多項科技升級。

全新鬼面罩設計 全新BMW iX3在外觀上展現出極具現代感的利落設計風格，車身尺寸長4782mm、闊1895mm、高1635mm、軸距2897mm。車頭重新詮釋標誌性的直立式發光雙腎型鬼面罩與橫向頭燈，大型進氣口與前裙板末端的黑色設計，同時融合一體成形的立體輪拱與車身線條，車尾則採用具層次的「L」形專屬光帶尾燈。 車艙內部亦大幅優化空間布局，車尾行李箱基礎容量為520公升，折合後座可擴充至1750公升，引擎蓋下方新增58公升前備箱，大幅提升了日常使用的實用性。

科技全景顯示 科技座艙是今代全新iX3的重頭戲之一，導入了全新的BMW Panoramic iDrive系統，介面由橫跨風擋下方的BMW Panoramic Vision視域顯示、17.9吋中央觸控螢幕、全新多功能方向盤以及3D抬頭顯示器無縫結合，實現了直覺化操作體驗，並搭配65色超感投影氣氛燈與全景天窗。 車載系統運行全新的BMW Operating System X，配搭具備觸覺回饋與背光設計的方向盤按鈕，簡化操作邏輯，而且極具科幻氣息。系統不單支援Spotify音樂串流，充電時更可在車內直接觀賞 Disney+、YouTube或進行Zoom視訊會議，更終於帶來無線Apple CarPlay，將車艙轉化為流動的數碼娛樂空間。

全新「Heart of Joy」系統 第六代BMW eDrive技術配合800V高壓系統與全新圓柱形鋰離子電池，高階版iX3 50 xDrive能輸出高達469匹最大馬力與645Nm峰值扭力，0-100 km/h加速僅需4.9秒；電池容量高達108.7 kWh，WLTP續航里程突破805公里。系統更支援最高400kW的超級快充速率，充電10分鐘即可補充372公里續航，由10%充至80%亦僅需21分鐘。首度引進雙向充電（V2L）功能，能將車電池的電能輸出給外部電器，配合My BMW App能有效整合再生能源與緊急供電需求。 在操控性能上，BMW開發的「Heart of Joy」的高性能動力及駕駛動態管理系統，為車輛四個「超級大腦」運算核心之一，較傳統單元快10倍的毫秒級運算速度，統一協調動力傳動、煞車、轉向與能量回收系統，帶來更精準穩定駕駛體驗。搭配「Soft Stop」軟煞車技術，提供極其平順無頓挫的停煞質感。搭載BMW Symbiotic Drive理念下的新一代智能駕駛輔助與泊車輔助系統，車主可在無需完全關閉輔助功能的狀況下隨時微調操控；而AI輔助泊車更能自動搜尋合適車位，並實現一鍵自動平行或垂直泊車。

BMW入門版iX3 40車早鳥登場價由$749900起、M Sport Edition $799900起；iX3 50 xDrive則由$862400起、M Sport Edition $928000起。