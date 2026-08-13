PS5《羊蹄山戰鬼》完全版推出日公布　新增劇情擴充內容、戰鬥生存模式（有片）

相信不少機迷早已打爆PS5大作《羊蹄山戰鬼》，官方宣布將在10月2日推出完全版，將新增劇情擴充內容、單人戰鬥生存模式，以及多項遊戲便利功能更新。新版本已有齊DLC內容，舊玩家亦可以優惠價加購升級。
全新劇情內容
《羊蹄山戰鬼》之〈弦續關原〉是新的劇情擴充內容，將分別描寫篤在本土的回憶，以及回到蝦夷後的冒險，篤的舊知長門也將踏上蝦夷。在蝦夷冒險時，篤將踏入前所未見的地區，探索毒蛇幫所佔據的谷地。在回憶中，玩家將隨著篤一起參加關原之戰，見證她回到蝦夷展開復仇之旅前的關鍵事件。玩家將迎戰新敵人、取得新的重型武器、甲冑套裝、塗裝等精彩內容。
《羊蹄山戰鬼》之〈無盡追緝〉則是全新的單人戰鬥生存模式，採用Roguelike設計玩法。玩家開始新遊戲之前需要接下懸賞令，擊倒敵人即可獲得增益，還能解鎖新的操作角色。
《羊蹄山戰鬼》完全版實體版售價$498、數位版$568，除了收錄主遊戲及〈弦續關原〉、〈無盡追緝〉兩個新內容，還有線上合作遊戲奇譚模式，支援最多4名玩家，並且含有多種遊戲模式以及壓軸的強襲戰。即日起購買完全版，就能立即開始主遊戲與奇譚模式，並且在10月2日更新後遊玩〈弦續關原〉和〈無盡追緝〉。
新增遊戲特典
《羊蹄山戰鬼》完全版還收錄了《羊蹄山戰鬼》數位豪華版所有的遊戲特典，以及北極星護符。已持有遊戲的玩家，可以$108購買升級版取得〈弦續關原〉和〈無盡追緝〉。在9月30日前購買，還能在10月2日提早解鎖篤可以穿戴的境井甲冑，致敬《Ghost of Tsushima》中境井仁的家傳甲冑。
除了新增內容，亦包含渡邊模式的新樂曲，可以在開啟模式後全程播放，此外還有新的攝影模式印章、新遊戲+的追加外觀、〈弦續關原〉與〈無盡追緝〉專屬的新獎盃。 而凡持有《羊蹄山戰鬼》的玩家，無論是否購買完全版升級，都可以在10月2日更新檔推出時獲得新的羊蹄山之美模式，切換成像是螢幕保護程式的畫面。遊戲也將新增多項便利功能，例如保留某一套甲冑的外觀，但使用另一套甲冑的效果，以及新的高對比輔助設定選項。