PS5《羊蹄山戰鬼》完全版推出日公布　新增劇情擴充內容、戰鬥生存模式（有片）

全新劇情內容

《羊蹄山戰鬼》之〈弦續關原〉是新的劇情擴充內容，將分別描寫篤在本土的回憶，以及回到蝦夷後的冒險，篤的舊知長門也將踏上蝦夷。在蝦夷冒險時，篤將踏入前所未見的地區，探索毒蛇幫所佔據的谷地。在回憶中，玩家將隨著篤一起參加關原之戰，見證她回到蝦夷展開復仇之旅前的關鍵事件。玩家將迎戰新敵人、取得新的重型武器、甲冑套裝、塗裝等精彩內容。

《羊蹄山戰鬼》之〈無盡追緝〉則是全新的單人戰鬥生存模式，採用Roguelike設計玩法。玩家開始新遊戲之前需要接下懸賞令，擊倒敵人即可獲得增益，還能解鎖新的操作角色。