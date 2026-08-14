瑞典品牌Defunc兩新品登場 夾耳式藍牙耳機+便攜藍牙喇叭

來自瑞典的音響品牌Defunc推出了兩款全新產品，將優雅設計與強勁音效完美結合，包括主打舒適通透、兼顧環境感知的TRUE OPEN夾耳式藍牙耳機；以及專為戶外派對而生的BEAT 15便攜藍牙喇叭，$500有找親民價相當抵買。
優雅開放式耳機
耳夾式耳機愈來愈受歡迎，Defunc TRUE OPEN藍牙耳機形狀有點巧妙，平頭單元加上音符般的設計，可輕輕貼服耳窩，佩戴舒適沒有壓力，同時直接傳遞聲音，有效減少漏音。輕巧機身適合長時間無感佩戴，配合Adaptive ENC單咪高峰降噪技術，通話清晰。
雖屬平價款式但功能全面，音質清晰乾淨，更有一定的低音細節，聽感平衡。採用藍牙6.0技術同時具備IPX4防水等級，搭配專屬Defunc AI App，可依個人喜好自由設定EQ模式。單耳內建50mAh電池，配合500mAh充電盒可提供21小時的播放時間，並支援USB-C及無線充電。提供忌廉、藍及黑3種配色，售價只需$429。
隨行動感的澎湃節拍
Defunc BEAT 15便攜藍牙喇叭專為戶外活動與即興派對打造，圓柱形機身結合掛繩設計與底部防震墊，擺放穩固兼極便攜。喇叭具備15W輸出功率，搭載雙主動單元與雙被動低音輻射板，低音扎實渾厚，高音及人聲亦清澈透亮。左右兩側更設有4種色調光環LED燈效，聽歌更有氣氛，而且支援IPX7防水防護，特別適合池畔派對或沙灘使用。
支援全新AURACAST技術，可無縫同步連接多台喇叭，實現低延遲及廣覆蓋的播放。除了藍牙6.0連接外，還罕有配備Micro SD卡插槽，最高支援32GB記憶卡可離線播放音效，同時具備即時通話與錄音功能。內建1,300mAh電池，在60%音量下可連續播放5至6小時。提供忌廉、藍及黑3色選擇，售價同為$429。
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