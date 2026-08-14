瑞典品牌Defunc兩新品登場 夾耳式藍牙耳機+便攜藍牙喇叭

來自瑞典的音響品牌Defunc推出了兩款全新產品，將優雅設計與強勁音效完美結合，包括主打舒適通透、兼顧環境感知的TRUE OPEN夾耳式藍牙耳機；以及專為戶外派對而生的BEAT 15便攜藍牙喇叭，$500有找親民價相當抵買。

優雅開放式耳機

耳夾式耳機愈來愈受歡迎，Defunc TRUE OPEN藍牙耳機形狀有點巧妙，平頭單元加上音符般的設計，可輕輕貼服耳窩，佩戴舒適沒有壓力，同時直接傳遞聲音，有效減少漏音。輕巧機身適合長時間無感佩戴，配合Adaptive ENC單咪高峰降噪技術，通話清晰。