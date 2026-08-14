飛利浦Sonicare Series 6500電動牙刷 科技護齒新體驗

個人智慧護理與健康科技日趨普及，飛利浦推出全新的Sonicare Series 6500聲波震動牙刷，定位中高階市場，主打溫和呵護敏感牙齒與牙齦的同時，提供高效的口腔清潔體驗。
Sonicare Series 6500搭載新一代聲波技術，每分鐘刷毛擺動頻率高達62,000次，能驅動液體深入牙縫及牙齦邊緣進行深度潔淨，摩打會自動調節動力，即使在難刷部位亦溫和而有效地清潔，同時呵護牙齒與牙齦。
9款力度組合
除了C3刷頭，隨附專為敏感牙齒設計的S2敏感刷頭，擁有超過3,000條細長超軟刷毛，相較傳統手動牙刷能清除多達10倍的牙菌膜，同時降低敏感牙齒使用者過度用力導致牙齦出血的風險。
機身配備「清潔」、「敏感」與「亮白」3種運作模式，各有高、中、低3段力度可供調配，組合出9種潔齒設定。敏感轉速較慢，再選用低速特別適合敏感牙齒和牙齦，避免過份洗刷傷牙。
具備每20秒換區提醒與兩分鐘智能定時功能，亦支援刷頭更換提醒等功能。機底特別加入可視化壓力感應燈環，刷牙力度過大時會發出燈光提醒，避免因施力不當而傷害牙齦。試刷時軟毛舒適，減少流牙血情況，刷得更加放心。
超長續航力
電量與日常規格方面，一次充電可提供長達21天的日常續航力，支援國際通用電壓，並隨附輕便旅行收納盒及刷頭盒，旅行出差便攜方便。配合專屬手機App，可顯示刷牙頻率、電量等，並提供刷牙指導、貼士和秘訣，能建立更科學的刷牙習慣，令護齒更加智能。Sonicare Series 6500建議零售價為$1,388，提供白色及軍藍色，現已上市。
查詢：2619 9663