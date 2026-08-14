飛利浦Sonicare Series 6500電動牙刷 科技護齒新體驗

個人智慧護理與健康科技日趨普及，飛利浦推出全新的Sonicare Series 6500聲波震動牙刷，定位中高階市場，主打溫和呵護敏感牙齒與牙齦的同時，提供高效的口腔清潔體驗。

Sonicare Series 6500搭載新一代聲波技術，每分鐘刷毛擺動頻率高達62,000次，能驅動液體深入牙縫及牙齦邊緣進行深度潔淨，摩打會自動調節動力，即使在難刷部位亦溫和而有效地清潔，同時呵護牙齒與牙齦。

9款力度組合

除了C3刷頭，隨附專為敏感牙齒設計的S2敏感刷頭，擁有超過3,000條細長超軟刷毛，相較傳統手動牙刷能清除多達10倍的牙菌膜，同時降低敏感牙齒使用者過度用力導致牙齦出血的風險。