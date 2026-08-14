Xiaomi MIX FOLD5實機照流出最快9月發布 四圓角 4:3 比例 7.6 吋螢幕

盛傳最快 9 月面世，小米首款闊摺屏新作 MIX FOLD5 手機，較早前有疑似正面畫面外觀在網絡流傳。據透露其採用 4:3 比例四邊圓角設計，可視面積大致跟競品華為 Pura X Max 及三星Samsung Galaxy Z Fold8 類同。
爆料達人「數碼閒聊站」早前上載疑似 Xiaomi MIX FOLD5 品牌首款闊摺屏機身正面畫面，圖中可看到其正示範「小米筆記」App 介面。
文中透露 Xiaomi MIX FOLD5 螢幕約為 7.6 吋、採用四邊圓角設計，畫面 4:3 比例跟現時同級產品如華為 Pura X Max 及三星 Galaxy Z Fold8 類同。
MIX FOLD5 鏡頭傳放右上角 視野相對自然
另外爆料人又將 MIX FOLD5 畫面，從上到下與 Pura X Max、Galaxy Z Fold8 並排比較，可看到 MIX FOLD5 鏡頭置於右上角，整體視野相對自然。
Mobile Magazine 短評：據透露 MIX FOLD5 最快會在9月發布、推出檔期或跟蘋果 iPhone Ultra 接近，如屬實裝置亦可能趕及 9 月尾推出市場。
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