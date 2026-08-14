Xiaomi MIX FOLD5實機照流出最快9月發布 四圓角 4:3 比例 7.6 吋螢幕

盛傳最快 9 月面世，小米首款闊摺屏新作 MIX FOLD5 手機，較早前有疑似正面畫面外觀在網絡流傳。據透露其採用 4:3 比例四邊圓角設計，可視面積大致跟競品華為 Pura X Max 及三星Samsung Galaxy Z Fold8 類同。

爆料達人「數碼閒聊站」早前上載疑似 Xiaomi MIX FOLD5 品牌首款闊摺屏機身正面畫面，圖中可看到其正示範「小米筆記」App 介面。

文中透露 Xiaomi MIX FOLD5 螢幕約為 7.6 吋、採用四邊圓角設計，畫面 4:3 比例跟現時同級產品如華為 Pura X Max 及三星 Galaxy Z Fold8 類同。