DJI Osmo 360 II掀全景相機反擊戰　升級8K/60fps仲平過Insta360 X6

DJI Osmo 360 II全景相機現已上市，售價由$3899起。

全景運動相機市場再起風雲，DJI正式發布全新旗艦級8K全景相機Osmo 360 II，新一代繼承全景拼接演算法與方形CMOS技術，並在畫面解析度、動態範圍、AI追蹤以及生態系聯動上作出全面升級，包括原生8K/60fps超高畫質全景畫面、14.5級動態範圍與AI超級夜景2.0、主角跟隨、NFC 一碰即連與AI一鍵成片等功能，直接挑戰剛剛上市的勁敵Insta360 X6。

畫質全面升級 規格方面，DJI Osmo 360 II搭載專為全景設計的1吋方形高動態感光元件，將感光元件利用率提升25%，配合高性能晶片實現原生8K/60fps超高清全景影片錄製。支援高達14.5級的動態範圍，前後雙鏡頭可獨立曝光，輕鬆應付強烈逆光或日出日落等複雜光線，拍攝規格比對手X6更勝一籌。 夜拍環境下，f/1.9大光圈搭配AI超級夜景2.0演算法，能大幅減少雜訊並還原細節。另支援1.2億像素全景相片、16K靜止縮時拍攝、8K/120fps時空凝固慢動作，最高更可解鎖64倍全景慢放，全規格均支援10-bit D-Log M色彩模式，為後期調色提供極大空間。

操作體驗上亦加入全新主角跟隨功能，可透過AI演算法智慧辨識、追蹤並鎖定目標，主角始終穩居畫面中心。另六有NFC一碰即連、語音與手勢控制功能，並可透過OsmoAudio直連DJI Mic 3等發射器。

可換鏡片設計 新機首度引入超硬防刮可更換鏡片，採用二代光學超硬金剛膜，可自行更換，免去返廠維修的煩惱。機身內置儲存空間大幅提升至105GB，記憶卡價格高昂，無卡亦可安心開拍。電池更換為耐低溫增強型，8K/30fps下可連續拍攝100分鐘，並支援22分鐘快充至80%，續航力稍遜於X6的140分鐘。裸機防水深度只有10米，50米深潛仍必須加裝防水殼。 DJI Mimo手機App亦有更新，新增音訊高光功能可智慧分析素材，根據笑聲、歡呼聲等聲音線索自動為素材加上標籤，自動挑選高光片段。電腦DJI Studio新增多角度預覽剪輯功能，可將同一段全景素材以多個視角同時預覽與切換；多維度美顏則支援從膚質到五官進行精細化調整，讓人物畫面更自然好看。

DJI Osmo 360 II即日起發售，標準套裝售價為$3899，包括主機以及1塊耐低溫增強續航電池、鏡頭保護膠套、相機保護袋等配件。包含3塊電池、多功能電池收納盒、可調節雙向快拆轉接件、1.2公尺隱形自拍桿、鏡頭保護膠套、相機保護袋等配件的暢拍套裝售價則為$4699，並提供DJI Care隨心換保障服務方案。