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科技
出版：2026-Aug-14 19:00
更新：2026-Aug-14 19:00

純電驅動免充電！　日產Serena與X-Trail e-POWER小改款雙雙登陸香港

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日產Serena與X-Trail e-POWER小改款登場。

日產Serena與X-Trail e-POWER小改款登場。

不想苦等充電位，但又想享受電動車即時扭力與寧靜駕乘感，日產（Nissan）獨家開發的 e-POWER技術一直是非常實用的選擇。代理合誠汽車近日正式引入Nissan Serena e-POWER與 X-Trail e-POWER的全新小改款版本，兩款熱門車系均在車頭造型、車廂科技配備以及主動安全系統上迎來全面進化。

Serena e-POWER採用靈活7+1布局。 Serena e-POWER車長約為4765mm。 Serena e-POWER行李箱有雙尾門設計。 Serena e-POWER後座可以摺起。

外觀設計更優雅

e-POWER系統的核心特色在於由100%電摩打直接驅動車輪，而引擎僅充當發電機的角色，因此能提供零遲滯的即時加速反應與靜謐的車廂環境，同時徹底擺脫尋找充電樁的困擾與里程焦慮。

作為受家庭歡迎的MPV，全新改款的Serena e-POWER在視覺與安全防護上進行了有感升級。車頭採用了全新演繹的V-Motion鬼面罩，融入日本傳統和服的領口「左襟壓右襟」的和式美學設計，配合兩側銳利的垂直LED頭燈與新樣式鋁合金輪圈，呈現出更具科技感與時尚霸氣的視覺輪廓。車身色系更新增了靈感源自雨後月光折射的「月虹藍」、「薄荷綠」及「深海藍」等多達10款選擇。

Serena e-POWER多功能中控台實用。 Serena e-POWER升級3D 360度IAVM環視顯像泊車系統。 Serena e-POWER中排設有雙電動腳踢感應滑門。 Serena e-POWER後排空間尚算寬敞。

19.3km/L超低油耗

安全防護方面，新車升級了具備動態探測功能的3D 360度IAVM環視顯像泊車系統，並加入車道輔助糾正系統，有效大幅降低市區窄位泊車與高速巡航時的盲點風險。實用性方面則延續了Tic Tac雙電動腳踢感應滑門、雙尾門設計、全車6個USB插頭以及改良隔音工程。動力維持1.4L發動引擎搭配電摩打，具備163PS馬力與315Nm同級最大扭力，並達成19.3km/L (WLTC) 的出色低油耗表現。全新Serena e-POWER車價由$299900起（X-Grade）及$339900起（Highway Star Grand）。

X-Trail e-POWER換上新款鬼面罩越野感更強。 X-Trail e-POWER搭配幾何切割造型的19吋鋁合金輪圈。 X-Trail e-POWER車尾設計圓渾。 X-Trail e-POWER後座舒適。 X-Trail e-POWER第三排較為迫狹。 X-Trail e-POWER後車尾箱空間較少。 X-Trail e-POWER將後排放下增加行李箱空間。 X-Trail e-POWER中控台設計優雅。 X-Trail e-POWER加入原廠觸控螢幕。 X-Trail e-POWER都有全新360度鏡頭。

運動氣息加分

更具動感風格的車款就有5+2座位的全新X-Trail e-POWER，小改款外觀換上曜黑橫翼鬼面罩與分離式頭燈組，前後泵把融入亮黑與緞面霧銀飾條，並搭配幾何切割造型的19吋鋁合金輪圈，提供多達13款車色。座艙升級尤為亮眼，配備12.3吋原廠觸控螢幕、HUD抬頭顯示器、Zero Gravity零重力舒壓皮革座椅以及全景天窗。

特別的是跨界聯乘日本遊戲大廠Bandai Namco，專門為全車提示音調校出溫暖優雅的音效。動力方面由1.5L VC-Turbo引擎充當發電機，配合前後雙摩打組成e-4ORCE電子四驅系統，能輸出 213PS綜合馬力與330Nm扭力，油耗低至18.3km/L (WLTP)。

e-4ORCE系統能以毫秒級的速度精準控制前後扭力與煞車，顯著抑止加速、減速與過彎時的車身晃動與前後俯仰，大幅減輕乘客暈車與疲勞感。全新X-Trail e-POWER售價由$429900起，兩款新車即日起至8月16日於科學園展出，並將在日產九龍灣陳列室供預約試駕。

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