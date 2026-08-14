純電驅動免充電！　日產Serena與X-Trail e-POWER小改款雙雙登陸香港

不想苦等充電位，但又想享受電動車即時扭力與寧靜駕乘感，日產（Nissan）獨家開發的 e-POWER技術一直是非常實用的選擇。代理合誠汽車近日正式引入Nissan Serena e-POWER與 X-Trail e-POWER的全新小改款版本，兩款熱門車系均在車頭造型、車廂科技配備以及主動安全系統上迎來全面進化。

外觀設計更優雅

e-POWER系統的核心特色在於由100%電摩打直接驅動車輪，而引擎僅充當發電機的角色，因此能提供零遲滯的即時加速反應與靜謐的車廂環境，同時徹底擺脫尋找充電樁的困擾與里程焦慮。

作為受家庭歡迎的MPV，全新改款的Serena e-POWER在視覺與安全防護上進行了有感升級。車頭採用了全新演繹的V-Motion鬼面罩，融入日本傳統和服的領口「左襟壓右襟」的和式美學設計，配合兩側銳利的垂直LED頭燈與新樣式鋁合金輪圈，呈現出更具科技感與時尚霸氣的視覺輪廓。車身色系更新增了靈感源自雨後月光折射的「月虹藍」、「薄荷綠」及「深海藍」等多達10款選擇。