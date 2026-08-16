Gemini開放移除水印功能 AI生成圖片或影片體驗提升

雖然 Google 的 Nano Banana AI 圖片生成功能實用，但過往強制加入的右下角可見水印（watermark），影響圖片或影片觀感。為了迎合用家需求並追近 ChatGPT 的無水印體驗，Google 終於在 Gemini 及 Flow 平台開放移除 AI 生成媒體的可見水印功能。這項更新更涵蓋 Gemini Omni 影片及 Lyria 音樂生成，讓創作者享有更大自由度，同時保留底層隱形水印以兼顧內容溯源。

Google 的 Nano Banana 圖像生成器實用性甚高，但過往生成的圖片右下角都會帶有可見水印。對比 ChatGPT 最新模型可以直接生成無水印圖片，這個強制性的標記讓不少注重圖片排版的用戶感到不便。為提升使用體驗，Google 終於放寬限制，讓用家可以自行選擇移除這個水印。