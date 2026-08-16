Gemini開放移除水印功能 AI生成圖片或影片體驗提升

雖然 Google 的 Nano Banana AI 圖片生成功能實用，但過往強制加入的右下角可見水印（watermark），影響圖片或影片觀感。為了迎合用家需求並追近 ChatGPT 的無水印體驗，Google 終於在 Gemini 及 Flow 平台開放移除 AI 生成媒體的可見水印功能。這項更新更涵蓋 Gemini Omni 影片及 Lyria 音樂生成，讓創作者享有更大自由度，同時保留底層隱形水印以兼顧內容溯源。
Google 的 Nano Banana 圖像生成器實用性甚高，但過往生成的圖片右下角都會帶有可見水印。對比 ChatGPT 最新模型可以直接生成無水印圖片，這個強制性的標記讓不少注重圖片排版的用戶感到不便。為提升使用體驗，Google 終於放寬限制，讓用家可以自行選擇移除這個水印。
相關的全新設定將會率先在 Gemini 及 Flow 介面中提供，而 Google 搜尋的 AI 模式稍後亦會加入這項支援。是次更新的覆蓋範圍相當全面，除了 Nano Banana 的圖像外，由 Gemini Omni 生成的影片以及 Lyria 創作的音樂，日後都能夠套用移除水印的設定。唯一的例外情況，是當部分國家或地區的法律明文要求必須保留 AI 標記時，該地區的使用者將無法套用此隱藏功能。
內藏AI生成認證
儘管肉眼可見的水印已經可以被移除，但這並不代表 AI 作品會完全失去辨識途徑。Google 依然會保留隱藏於檔案內的 SynthID 隱形水印及 C2PA 中繼資料。因此，如果向 Gemini 查詢某張圖片的來源，系統仍然能夠讀取底層數據並如實指出該圖片為 AI 生成。此舉在賦予創作者更大自由度的同時，亦能兼顧內容溯源的安全性。
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