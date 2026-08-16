iPhone Ultra料較iPhone 18 Pro遲推出 受制摺疊螢幕技術影響產量（網上效果圖）

據最新消息指出，Apple 預計於9月8日發布會上展出首款摺屏手機 iPhone Ultra，惟受限於鉸鏈與摺疊螢幕的量產技術瓶頸，該機或無法與 iPhone 18 Pro 系列手機同步發售。報告指 iPhone Ultra 在發售初期或僅限於美國市場供應，且發佈會當日不會即時公佈售價。預計其最終售價將大幅高於一般旗艦機款，甚至比現時 Samsung Galaxy Z Fold8 更高。 9月8日發布會首次展出 定價或破2萬港元 Apple 預計將於9月8日舉行秋季發布會，除了萬眾期待的 iPhone 18 Pro 及 iPhone 18 Pro Max 之外，有傳首部摺屏手機 iPhone Ultra 亦會同台亮相。不過據一份來自澳洲的最新行業報告指出，雖然 iPhone Ultra 會在發佈會上現身，但實際上市時間將無法與 iPhone 18 Pro 系列同步，意味著用家需要等待更長時間才能入手這部全新產品。

就有關上市安排方面，報告透露首批 iPhone Ultra 極有可能限定在美國本土市場發售，隨後才會逐步擴展至中國等少數核心市場，而澳洲等地則明確不在首波發售名單之中。值得留意的是，傳聞 Apple 在 9 月的發佈會上只會作外觀展示，並不會即場公佈 iPhone Ultra 的發售日期與定價。市場普遍預期這款摺屏手機的定價將遠高於 iPhone Pro Max 系列，參考目前 Samsung Galaxy Z Fold8 在澳洲的定價為 2,999 澳元，報告預測 iPhone Ultra 的售價將會比前者更高，最終定價可能達到約2,613美元（約20,505港元）。

導致上市計劃大幅延後的主要原因，據悉是代工廠面臨技術難關。供應鏈消息透露，Apple 在進行產品生產驗證測試時遇到較預期複雜的困難，當中鉸鏈結構及摺疊熒幕的設計成為了最大障礙。該機的量產計劃原本定於 6 月展開，及後被迫推遲至 8 月，而目前進度仍一再受阻。消息指直到 7 月下旬，主要代工廠商富士康還在對量產方案進行內部調整，更有內部人士估計工程驗證過程或會令量產時間進一步延遲兩個月。 儘管該份澳洲報告原文將這款新產品稱為 iPhone Fold，並誤以為 Apple 會同時推出 iPhone Ultra 與 iPhone Fold 兩款不同型號，但綜合近月的市場傳聞，業界已普遍確認iPhone Ultra 就是該款摺屏手機的最終命名。若果硬件量產進度真的未能趕上全球同步首發的步伐，相信會令不少有意轉用 Apple 摺屏手機的用家需要繼續耐心等候。

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