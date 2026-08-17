YouTube Premium Lite平價版登陸香港　月費平40%同Premium有何分別？

YouTube廣告多但又嫌原版Premium太貴？最近官方正式在香港公布全新訂閱方案Premium Lite，這個輕量版方案的定位明確，就是以比標準版Premium便宜40%的實惠月費，提供非音樂類影片的零廣告體驗。

部分影片無廣告

YouTube Premium Lite月費只需$48，首個月免費試用，比起原版的$88更平。訂閱用戶在觀看絕大部分常規影片時均不會受到廣告打擾，同時亦支援手機背景播放與離線影片下載功能，讓用戶可以在鎖屏狀態下聽聲，或是預先下載內容打發通勤時間。

音樂內容受限

不過Premium Lite與標準版YouTube Premium仍然有功能差異，Lite方案並不包含YouTube Music Premium服務，用戶無法透過YouTube免費收聽千萬首無廣告音樂。Lite方案的無廣告、背景播放及下載特權並不適用於音樂類內容，包括官方MV、音樂影片、封面翻唱及背景含音樂的UGC影片，且在瀏覽搜尋介面或觀看YouTube Shorts短片時仍有機會遇到廣告。