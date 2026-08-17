熱門搜尋:
熊本地震 車Cam直擊 香港足球盛會 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
科技
出版：2026-Aug-17 14:00
更新：2026-Aug-17 14:00

iPhone 18 Pro Max傳今代有獨佔優勢？　三大原因比Pro機型更值得買

分享：
iPhone 18 Pro系列傳將會於9月發布，今代Pro及Pro Max機型分別更明顯。（AI生成圖片）

iPhone 18 Pro系列傳將會於9月發布，今代Pro及Pro Max機型分別更明顯。（AI生成圖片）

iPhone 18 Pro系列有傳即將於9月發表，根據傳聞指出今年的Pro Max機型可能在關鍵領域擁有獨特優勢，除了有更大的螢幕外，續航力及相機鏡頭亦更勝一籌。

今代iPhone 17 Pro Max（左）與iPhone 17 Pro（右）主要差異在於屏幕尺寸及電池。

今代iPhone 17 Pro Max（左）與iPhone 17 Pro（右）主要差異在於屏幕尺寸及電池。

電池傳聞一覽

iPhone 18 Pro Max有傳今年電池增幅更大，以往Apple的iPhone Pro系列每年提供的功能都維持相當高的一致性。今年Pro Max明顯有更大的螢幕與更長的續航力之外，有傳將會有獨佔的相機功能。根據最近流出的監管機構資料顯示，今年的電量差距將比以往更加明顯。

以下是流出的eSIM機型電池容量與去年規格的對比：
iPhone 18 Pro Max　5567mAh
iPhone 18 Pro　4288mAh
iPhone 17 Pro Max　5088mAh
iPhone 17 Pro　4252mAh

iPhone 18 Pro Max的電池容量將比上一代增加約10%；而iPhone 18 Pro的電池容量則與 iPhone 17 Pro 幾乎相同。受惠於A20 Pro晶片與C2數據晶片的效率提升，兩款新機型的續航力預計都會有所進步。

有傳相機可變光圈只會出現在高階的iPhone 18 Pro Max上。（AI生成圖片）

有傳相機可變光圈只會出現在高階的iPhone 18 Pro Max上。（AI生成圖片）

Pro Max獨有可變光圈

另一個潛在差異在於相機功能，雖然上代兩款Pro機型能提供相同的相機能力，但去年秋天有可靠的消息人士透露，全新的可變光圈系統可能會由Pro Max獨佔。目前這項傳聞尚未獲得其他來源證實，不過彭博記者Mark Gurman表示今年將是相機升級的大年，因此Apple確實有可能將至少一項重大改變留給尺寸更大、價格更高的機型。

資料來源：9to5mac

ADVERTISEMENT

【特別送出🔥人氣新品 BX-49翔龍突擊 4-50 FF爆旋陀螺】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務