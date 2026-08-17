iPhone 18 Pro Max傳今代有獨佔優勢？　三大原因比Pro機型更值得買

iPhone 18 Pro系列有傳即將於9月發表，根據傳聞指出今年的Pro Max機型可能在關鍵領域擁有獨特優勢，除了有更大的螢幕外，續航力及相機鏡頭亦更勝一籌。

今代iPhone 17 Pro Max（左）與iPhone 17 Pro（右）主要差異在於屏幕尺寸及電池。

電池傳聞一覽

iPhone 18 Pro Max有傳今年電池增幅更大，以往Apple的iPhone Pro系列每年提供的功能都維持相當高的一致性。今年Pro Max明顯有更大的螢幕與更長的續航力之外，有傳將會有獨佔的相機功能。根據最近流出的監管機構資料顯示，今年的電量差距將比以往更加明顯。

以下是流出的eSIM機型電池容量與去年規格的對比：

iPhone 18 Pro Max 5567mAh

iPhone 18 Pro 4288mAh

iPhone 17 Pro Max 5088mAh

iPhone 17 Pro 4252mAh

iPhone 18 Pro Max的電池容量將比上一代增加約10%；而iPhone 18 Pro的電池容量則與 iPhone 17 Pro 幾乎相同。受惠於A20 Pro晶片與C2數據晶片的效率提升，兩款新機型的續航力預計都會有所進步。