iPhone 18 Pro Max傳今代有獨佔優勢？　三大原因比Pro機型更值得買

iPhone 18 Pro系列有傳即將於9月發表，根據傳聞指出今年的Pro Max機型可能在關鍵領域擁有獨特優勢，除了有更大的螢幕外，續航力及相機鏡頭亦更勝一籌。
電池傳聞一覽
iPhone 18 Pro Max有傳今年電池增幅更大，以往Apple的iPhone Pro系列每年提供的功能都維持相當高的一致性。今年Pro Max明顯有更大的螢幕與更長的續航力之外，有傳將會有獨佔的相機功能。根據最近流出的監管機構資料顯示，今年的電量差距將比以往更加明顯。
以下是流出的eSIM機型電池容量與去年規格的對比：
iPhone 18 Pro Max 5567mAh
iPhone 18 Pro 4288mAh
iPhone 17 Pro Max 5088mAh
iPhone 17 Pro 4252mAh
iPhone 18 Pro Max的電池容量將比上一代增加約10%；而iPhone 18 Pro的電池容量則與 iPhone 17 Pro 幾乎相同。受惠於A20 Pro晶片與C2數據晶片的效率提升，兩款新機型的續航力預計都會有所進步。
Pro Max獨有可變光圈
另一個潛在差異在於相機功能，雖然上代兩款Pro機型能提供相同的相機能力，但去年秋天有可靠的消息人士透露，全新的可變光圈系統可能會由Pro Max獨佔。目前這項傳聞尚未獲得其他來源證實，不過彭博記者Mark Gurman表示今年將是相機升級的大年，因此Apple確實有可能將至少一項重大改變留給尺寸更大、價格更高的機型。
資料來源：9to5mac