HONOR Robot Phone 開賣成熱話 內地黃牛炒價較原價高5000元人民幣

全球首款設智能機械雲台手機 HONOR Robot Phone 正式發表，憑藉創新的鈦合金靈巧雲台設計及強悍的鏡頭規格，開售後迅速售罄。由於市場供不應求，內地二手市場更出現高達 5,000 人民幣的炒價。HONOR 高層更笑言要親自到產線幫忙。
HONOR Robot Phone 正式亮相，官方建議零售價由 9,999 人民幣起。產品於發售首晚開啟預售後隨即被搶購一空，市場供求極度失衡。二手交易平台上隨即引發高昂炒風，黃牛普遍加價 3,000 至 5,000 人民幣放售，部分高配版本售價更被推高至接近 2 萬人民幣，溢價接近 7,000 人民幣，可見市場對這款創新產品的需求相當殷切。
首席影像工程師稱親自「擰螺絲」加快產量
面對熱烈的市場反應，HONOR 首席影像工程師羅巍亦在社交平台上發文表示，自己需要親自到生產線幫手「擰螺絲」以加快產能，並坦言這種打造出爆款產品以及重回世界第一的感覺已經再次回來。
HONOR Robot Phone 能引發市場熱烈討論，主要源於其嶄新的硬件設計。機身首創鈦合金靈巧雲台，首次為智慧型手機引入機器人級別的機械自由度，使手機轉變為能與用戶及周遭環境互動的智能夥伴。整套雲台系統集成了超過 100 個精密零件，應用 60 多項精密工藝並累積逾百項自研專利，成功在機身輕量化、小型化、高扭矩與高速響應之間取得平衡。
影像與基礎配備方面，HONOR Robot Phone 亦達到頂級水平。為了呈現電影級調色，手機引入了接近底片質感的 ARRI LogC3 曲線，結合計算攝影技術與 ARRI 的影像審美，使拍攝畫面呈現出專業電影質感。核心硬體則採用 6.31 吋直屏，搭載第五代驍龍 8 至尊版行動平台，後置鏡頭組合包含 2 億像素主鏡、5,000 萬像素超廣角鏡以及 2 億像素長焦鏡，並內建 7,060mAh 大容量電池，提供強勁的整體效能與續航表現。
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