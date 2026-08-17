HONOR Robot Phone 開賣成熱話 內地黃牛炒價較原價高5000元人民幣

全球首款設智能機械雲台手機 HONOR Robot Phone 正式發表，憑藉創新的鈦合金靈巧雲台設計及強悍的鏡頭規格，開售後迅速售罄。由於市場供不應求，內地二手市場更出現高達 5,000 人民幣的炒價。HONOR 高層更笑言要親自到產線幫忙。

HONOR Robot Phone 正式亮相，官方建議零售價由 9,999 人民幣起。產品於發售首晚開啟預售後隨即被搶購一空，市場供求極度失衡。二手交易平台上隨即引發高昂炒風，黃牛普遍加價 3,000 至 5,000 人民幣放售，部分高配版本售價更被推高至接近 2 萬人民幣，溢價接近 7,000 人民幣，可見市場對這款創新產品的需求相當殷切。