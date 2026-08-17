Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra大摺長用實測　今代加價值唔值得升級？

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra今代帶來不少升級。

Samsung Galaxy Z Fold8大熱，令旗艦級的Z Fold8 Ultra被搶風頭。今代機身大幅纖薄化至4.1mm、重量降至215克，並升級鏡頭系統、5000mAh電池以及專屬Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器，售價加了$800由$15998起跳，是否值得入手？

屏幕升級最顯著 Samsung首度將Ultra定位引入Fold系列，顯示出官方對這款旗艦摺機的絕對信心。機身展開厚度僅4.1mm、重量則維持215g，摺合時機身邊框與手感已經非常接近傳統直立式旗艦手機。同樣跟Fold8使用全新的Flex Titanium屏幕支撐技術，OLED螢幕面板下方加入了鈦合金薄膜與鈦金屬支撐板，顯著提升螢幕展開後的平整度與整體抗壓強度，摺痕雖然存在但很淺，開合時彈性更強，合上亦有一下如磁石吸附的手感。 內屏8吋主螢幕與外屏6.5吋封面螢幕雖然未有加大，但提升至3000nits峰值亮度，並引入防反光塗層，閱讀體驗躍升不少。電池容量加大至5000mAh，提供高達27小時的影片播放續航力，實試一般程度使用可用到全日，支援45W有線快速充電，以雙芒手機來說，續航力令人滿意。

分屏多工使用 Galaxy Z Fold8 Ultra配備Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器亦可暢順運行多工任務，同時開啟3個app亦可同時運作，而且正方大屏分割畫面，令每個app都有充足使用空間，特別在看漫畫、碌IG或Threads時，視覺上及實際操作上畫面大而寬闊，半摺使用體驗亦較Z Fold8更佳。



超廣角鏡畫質升級 鏡頭方面比起Z Fold8多了長焦鏡頭，而超廣角鏡頭則由上代1200萬像素升級至5000萬像素，廣角鏡則維持2億像素，並升級的ProVisual Engine與AI影像處理器，遠攝鏡頭亦依舊維持在1000萬像素及3倍光學變焦。光圈更顯著增大，低光與夜景拍攝能力亦有提升。試相在黑夜拍攝廣角相片，因進光量提升34%，仍可保持清晰細節。

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra現已上市，4款配色售價$15998起。

高昂價格稍卻步 不過這款新機亦有失望之處，今代Ultra不支援S Pen手寫筆，浪費了在摺機大螢幕上記錄筆記的重要優勢。相機雖然升級了主鏡與超廣角，但未直接植入Galaxy S26 Ultra的5倍光學長焦鏡頭，在一部過萬元起跳的旗艦機角度，攝影性能未必跟得上。 加上今代高昂的定價門檻，12GB+256GB $15998、12GB+512GB $17198、16GB+1TB $19998，對於一般消費者而言仍然具有一定壓力。若目前正使用早期摺機，又或者是一直因重量與厚度而對摺疊手機持觀望態度的傳統直板機用戶，今代的Galaxy Z Fold8 Ultra值得考慮，其輕薄度與續航力足以帶來煥然一新的使用體驗；但如果你目前使用的是上一代，就未必需要升級了。