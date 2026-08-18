HONOR Magic 9相機規格曝光 雙2億像素感光元件聯乘ARRI影像技術

隨著品牌早前推出全新的機械人手機，市場的焦點已逐步轉移至 HONOR 即將發布的年度旗艦機型 Magic 9 系列。雖然距離新機正式亮相還有一段時間，但網絡上已經開始流傳有關該系列的硬件規格，當中相機系統的升級資訊尤為明確。根最新的爆料消息指出，這次 HONOR 將會全面引入 ARRI 專業影像技術，並配備雙 2 億像素感光元件，預期為流動攝影帶來更專業的拍攝體驗!
有人在網上爆料，指HONOR Magic 9 系列在相機組件上作出了明顯的改動，將採用雙 2 億像素感光元件的配置，有別於上一代機型的設計。這套攝影模組主要由主鏡頭與潛望式長焦鏡頭組成。在主鏡頭方面，據悉會配備一枚 1/1.28 吋的超大底 2 億像素感光元件，擁有 f/1.57 大光圈，並支援 3 度光學防震技術，能在各種光線環境下提供穩定的成像表現。
潛望式長焦鏡頭方面，消息指該組件將採用一枚 1/1.4 吋的大底 2 億像素感光元件，配合 f/2.6 光圈，並且會深度結合 ARRI 的影像調校功能。這種組合能讓手機在進行遠距拍攝時，呈現出 ARRI 特有的專業色彩與質感。另外，針對風景及建築等拍攝需求，廠方預計會為該系列配備一枚 5000 萬像素的超廣角鏡頭，令整個拍攝系統覆蓋更全面的焦段。
鏡頭助拍攝覆蓋焦段更全面
目前 HONOR Magic 9 系列仍處於開發階段，實際規格參數在正式發布前仍有機會微調。考慮到官方早前亦曾預告新旗艦在外觀設計與影像能力上將有顯著的變化，這次流出的硬件數據與 ARRI 合作計劃具有相當高的可信度。
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