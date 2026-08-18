HONOR Magic 9相機規格曝光 雙2億像素感光元件聯乘ARRI影像技術

隨著品牌早前推出全新的機械人手機，市場的焦點已逐步轉移至 HONOR 即將發布的年度旗艦機型 Magic 9 系列。雖然距離新機正式亮相還有一段時間，但網絡上已經開始流傳有關該系列的硬件規格，當中相機系統的升級資訊尤為明確。根最新的爆料消息指出，這次 HONOR 將會全面引入 ARRI 專業影像技術，並配備雙 2 億像素感光元件，預期為流動攝影帶來更專業的拍攝體驗!

有人在網上爆料，指HONOR Magic 9 系列在相機組件上作出了明顯的改動，將採用雙 2 億像素感光元件的配置，有別於上一代機型的設計。這套攝影模組主要由主鏡頭與潛望式長焦鏡頭組成。在主鏡頭方面，據悉會配備一枚 1/1.28 吋的超大底 2 億像素感光元件，擁有 f/1.57 大光圈，並支援 3 度光學防震技術，能在各種光線環境下提供穩定的成像表現。