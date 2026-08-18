Apple疑意外曝光配備鏡頭AirPods　可透過Siri辨識拍攝影像

據MacRumors報道，Apple在macOS Tahoe 26.7 Release Candidate（RC）版本包含的一段影片中，意外洩漏了配備鏡頭的AirPods。該款新裝置能將低解像度影像傳送至延遲已久的AI版Siri，並透過全新「Visual Intelligence」功能，向使用者說明其所看到的內容。

影片中AirPods的男子要求Siri記下他正在翻閱的書籍。（圖片來源：X@aaronp613）

相關產品最早由彭博記者Mark Gurman於今年5月披露，在社交平台X用戶@aaronp613揭露的影片中，一名佩戴AirPods的男子要求Siri記下他正在翻閱的書籍，Siri隨即以旁白回應：「透過 Visual Intelligence，你的世界變得可以儲存。看到喜歡的東西？只需叫我儲存以備後用。」影片中未見鏡頭外觀，該款AirPods外形與現有AirPods Pro相似，但柱柄部分較厚。

私隱疑慮與指示燈

雖然新款AirPods僅拍攝低解像度畫面，但技術上仍屬於監控裝置，可能令部分用戶感到顧慮。Mark Gurman報道指出，該裝置或會配備某種指示燈，用以顯示鏡頭何時處於運作狀態，這亦是此類穿戴式裝置的基本要求。

鑑於示範影片出現在macOS 26.7中，這款配備鏡頭的AirPods預計將於下月舉行的Apple iPhone 18發布會上發表。根據Tahoe 26.7的資料，該新型號代號為B790，可能與Gurman在另一份彭博報道中提及、預計於2027年推出且代號為B798的另一款鏡頭AirPods屬於不同型號。

資料來源：Engadget