Apple智能家居產品資料疑曝光　傳聞HomePod螢幕版有這些設計？

Apple在最新發佈的macOS 26.7 Beta測試版程式碼中，罕見地洩漏大量未發佈產品的參考資訊，揭示了帶有螢幕的HomePod、桌面機器人等多款智慧家居產品的開發細節。

揭示多款新品 Apple的HomePod市場表現雖未及Amazon Echo等競爭對手，但仍堅持發展旗下智能喇叭產品線。現有HomePod本質上是具備Siri功能與媒體控制觸控介面的喇叭，缺乏互動式螢幕，測試碼明確出現代號為「HomeAccessory」的新裝置，預示著配備螢幕的HomePod（或稱HomePad）即將登場，讓多年來關於iPad尺寸螢幕HomePod的傳聞接近實現。

自訂桌面介面 程式碼顯示，這款帶有螢幕的新型號預計運行tvOS的衍生版本系統。其介面與以往不同，主畫面將配備類似Apple Watch且尺寸更大的「Faces」與「Face Gallery」介面，支援使用者透過各種小工具及智慧型疊放進行自訂，以於全天顯示不同小工具。 裝置能感應使用者的iPhone是否在附近，從而決定是否於小工具中顯示個人資訊以保護隱私。使用者亦可將iPhone的應用程式小工具新增至HomePod，類似在Mac上放置iPhone小工具的功能。同時，程式碼亦暗示支援Siri AI與App Intents。 方形機身與掛牆設計

過往傳聞指出這款配備螢幕的HomePod外型設計較偏向方形，雖然具體外觀尚未完全確定，但早前發布的測試版程式碼中出現了「HomeAccessory」與「HomeAccessory_wall」的參考標籤，證實Apple正在開發支援掛牆安裝的版本。

新一代HomePod mini可能將推出新配色。

桌面機器人與新版Mini 根據Bloomberg報道，Apple同時正在開發一款代號為J595的桌面機器人，配備可向任何方向旋轉的機械手臂螢幕。macOS 26.7 Beta中的HomeKit相關框架已出現J595代號，證實該產品確在開發中，但預計不會早於2027年發表。 另外，程式碼亦透露了代號為B525的新一代HomePod mini，根據MacRumors報導，該款屬小幅升級，預計提供數款新顏色。本次Beta測試版還同時包含了新iPhone、AirPods、iPad及Mac的參考資訊。 資料來源：Engadget