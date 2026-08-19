PS5首款PULSE Elevate無線喇叭售價公布！　打機必備錄音室級立體音效

PlayStation繼耳機後，正式將極致沉浸式的音訊體驗延伸至桌面喇叭領域，推出首款無線喇叭產品PULSE Elevate。這款主打兼具桌面遊戲配置與隨身攜帶性的音響裝置，承襲了先前PULSE系列的音訊基因，提供「午夜黑」與「白色」兩款極具PS5簡約風格的配色，建議零售價為$1738，於 2026年11月12日正式在港發售。

3D音效定位

聲學規格方面，PULSE Elevate採用了錄音室級平面振膜單體，能精準還原跨越整個可聽頻譜的聲音細節，結合內置的低音揚聲器，展現出更飽滿渾厚的低音表現。針對PS5玩家，喇叭進一步深度支援Tempest 3D AudioTech技術，可在無需配戴耳機的情況下，提供極高精準度的3D音效定位。右側喇叭特別內建了結合AI降噪技術的咪高峰，能有效識別並過濾多餘背景雜音，為桌面玩家帶來無耳機負擔且清晰透徹的語音通話體驗。

在連線與極致低延遲表現上，PULSE Elevate採用了獨家PlayStation Link無線技術，能提供超低延遲且無損的音訊傳輸，輕鬆無縫連接PS5、PC、Mac以及PlayStation Portal遙控遊玩機。玩家還能同步透過藍牙連線智能手機或行動裝置，同時收聽遊戲音效與手機音訊，隨附PlayStation Link USB適配器，亦支援USB-C連接埠。