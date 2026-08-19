小米Xiaomi掃拖機器人6 Max旗艦打掃神器　實測滾筒拖地＋三機械臂全能清潔

Xiaomi掃拖機器人6 Max為旗艦級產品，定價$5499現已有售。

智能掃拖機器人品牌五花八門，功能如自動集塵、旋轉拖地等已相當成熟，但當面對複雜家居環境，例如狹窄隙縫、高門檻以及地面頑固污漬時，就未必可以解決。全新Xiaomi掃拖機器人6 Max功能全面升級，首創全域覆蓋包括邊刷、滾筒、小圓拖布三重外擴結構，深入清潔角落，加上三攝AI全景避障系統，可說是「天花板」級數的掃拖機器人。

即時活水拖地 這款Xiaomi掃拖機器人6 Max為旗艦產品，首次採用暖色調金屬灰，質感柔和細膩。獨立熱水洗及熱風烘乾全能水箱基站，提供各4L清潔用水及3.8L污水儲存，不過充電水箱基站及機身亦比其他型號更大，需預留空間放置。最高85度熱水燙洗，並以50°C熱風烘乾，一體式掃拖清潔體驗方便，基本上清潔不用動手。機內亦有2.5公升大容量集塵袋，可收納相當於75天的塵埃。 今代使用全新滾筒式即時活水拖地系統，機身配置了高達16個出水孔，能持續保持拖布濕潤，並結合仿人恆壓拖地技術，實現邊拖、邊刮、邊清洗的滾筒即時自我清潔，實試拖地時夠濕潤，如有一大灘污水，機器人亦懂吸走洗淨，並回到基站清理完才再次清潔。

全面三臂三鏡頭 最實用是三重機械臂設計，可伸縮側刷、滾筒機械臂以及角落清潔拖布，在角落地帶、牆邊及家具腳等位置自動伸出，仔細貼邊清掃。35,000Pa風扇吸力，比起上一代主流旗艦約20,000Pa左右吸力更加強勁，加上雙防纏繞主刷和邊刷，毛髮顆粒及碎屑灰塵瞬間清走。 三攝AI全景避障系統包括RGB相機、兩個紅外線相機，配合360度LiDAR掃描，能識別超過320種障礙物與家具，甚至能偵測直徑僅3mm的細小耳機線，實試主機會繞過障礙物，繼續清潔。專屬AI污漬識別演算法，可辨識乾濕污漬並自動調整清掃策略，例如遇到液體污漬時會自動抬升刷頭並關閉吸力，防止水分進入集塵盒造成損壞。

超強攀越能力 搭載仿生雙機械足設計，能跨越高達6cm的單台階障礙，實試可輕鬆進入洗手間及廚房門檻，不會卡在中間。結合可伸縮dToF雷達，可在進入低至9.3cm的家具底部時自動降低雷達高度，解決機器人容易卡在低矮空間。 機身配備6400mAh電池，充電需時約四小時左右。米家App內可進行各種設定，包括快速辨識房間佈局及自動規劃路線，亦可自行繪畫更精細的地圖，分成不同地板材質、門檻及禁區等。主機有廣東話廣播，亦能支援Google和Alexa語音控制，使用更有親切感。另亦可開啟鏡頭拍攝、遙控模式等，操作方式多元。

Xiaomi掃拖機器人6 Max也並非毫無缺點，$5499定價屬高階家電等級，不是小米極致CP值的產品。高功率運作與高溫烘乾模式下，亦會帶來較高的能耗。機身包含三攝AI視訊監控與遠端鏡頭等功能，雖然每次使用才會開啟，但對於私隱高度關注的使用者來說也有一定隱憂。