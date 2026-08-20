PS5《漫威狼人》兩小時無劇透試玩報告　超爽華麗戰鬥Marvel迷必玩獨佔大作！

PS5的Marvel獨佔大作《漫威狼人》（Marvel’s Wolverine）即將於9月15日推出，這款以狼人為主角的遊戲，跟早前推出的《漫威鬥魂》格鬥遊戲完全不同，為一款18+暴力血腥且充滿激烈動作場面的單人冒險作品，由曾推出《蜘蛛俠》的Insomniac Games打造。Sony邀請香港傳媒在推出前率先試玩這個遊戲，大約兩小時長，已試到當中不少好玩之處。

電影感動作遊戲 《漫威狼人》故事劇情圍繞「狼人」羅根發展，以較暗黑的風格打造，故事背景方面有加拿大、日本以及原創的馬德里坡等地。狼人是唯一可操作角色，人物設計較似電影版，試玩片段中亦可見其他X小隊成員包括琴·葛雷（Jean Grey）、紅色歐米茄（Omega Red）、魔形女（Mystique）及劍齒虎（Sabretooth），在戰鬥時會有特定連技與特殊攻擊。另外在劇情發展時亦可與其他角色互動，相當有電影推進情節的感覺，粉絲們一定有驚喜。

暴力戰鬥加成長元素 玩法主要為單一路線的動作打鬥，暫時未有開放世界般可以任意冒險。操作尚算直接清晰，因此新手亦容易上手，每次亦有按鍵提示，亦有部分考反應的。戰鬥招式激烈爽快，充滿暴力美學，拳拳到肉，弱及強攻擊可作多款組合技、特殊招式如「龍捲旋擊」與「蠻牛衝鋒」等及怒火狀態的終結技。 每次攻擊命中、成功招架和擊殺可累積羅根的怒火值，除了強化攻擊，還會啟動自癒能力，因為遊戲沒有回復道具，就只能靠每個回合回血。怒火突破極限時，羅根便能發動第3階段怒火——這是一場以Marvel漫畫《Black, White & Blood》系列為靈感的三色狂暴殺戮盛宴。

玩至中段亦有成長元素，可以憑經驗值解鎖新招式，甚至新戰衣等，這部分則有點像《蜘蛛俠》系列。試玩普通難度，亦不算太難過關，Boss戰雖死了數次但最後也成功，有挑戰性但亦不算魂系般困難。

細緻聲畫質素 畫質方面利用PS Pro的Pro加強模式下，幾乎是無可挑剔，狼人的毛髮、戰衣的質感、皮膚肌肉紋理等都細緻鮮明，而且極高速的多人戰鬥亦爽快流暢。過場動畫更是電影級數，加上DualSense手掣配合畫面的各種震動觸感，加上Tempest立體空間音訊聲效，很容易就可投入遊戲當中。 《漫威狼人》將於2026年9月15日上市，提供實體標準版為$498、數位版$548，即日起預購可獲得這些提早解鎖的特典與PS個人造型；$628的數位豪華版更包含專屬戰衣、利爪，以及額外的招式點數。

限量版主機實物 於同日推出的《漫威狼人》戰鬥黃色限量版及亞德曼合金限量版主機保護殼實物曝光，鮮黃色設計相當搶眼，立體利爪痕跡細節充滿張力，而且更是半透明設計，細心看可以看到主機內部的風扇運轉；DualSense無線控制器則以簡約的黃黑色及銀黑設計。PlayStation 5數位版 –《漫威狼人》戰鬥黃色限量版同捆組售價$4730、DualSense無線控制器售價$639、主機護蓋售價一律$563。