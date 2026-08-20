Polaroid與Pokémon夢幻聯乘！　寶可夢30周年即影即有相機及相紙

Polaroid與Pokémon將推出聯名Polaroid Go、Polaroid Now即影即有相機及一眾周邊。

為慶祝Pokémon寶可夢系列誕生30周年，Polaroid（寶麗來）宣布推出一系列以比卡超、仙伊貝等寶可夢圖案為主題的全新即影即有相機、相紙及配件產品，系列產品將於8月25日起在Polaroid官方網站及Pokémon Center開放預訂，並於10月5日正式發售。

相機陣容包括兩款以小型Polaroid Go為基礎的Polaroid Go Camera Generation 3。當中Pokémon Sylveon Edition採用粉白相間機身，配搭以伊貝進化形狀的絲帶與蝴蝶結為造型的彩色相機帶；Polaroid Go Camera Generation 3 – Pokémo Pikachu Edition則採用黃色機身，相機帶外型設計成比卡超的尾巴。兩款相機保持了原版PolaroidGo的輕巧超便攜設計，並具備第三代機型的強化閃光燈及更大放大倍率鏡頭。

針對需要更佳拍攝功能的使用者，Polaroid同步推出Polaroid Now Camera Generation 3 – Pokémon Edition。Now相機機型較大，使用全尺寸Polaroid相紙，採用紅、白、黑相間的精靈球配色，連快門按鈕亦設計成精靈球形狀。第三代Polaroid Now配備改良的雙鏡頭自動對焦系統測距感應器，以及位置經優化的光線測光表，官方表示能帶來更佳的曝光效果。

主題相紙與周邊配件

隨新相機發售的還有印有比卡超和仙伊貝相框的Polaroid Go相紙，以及邊框印有波克比、夢幻、卡比獸等更多寶可夢的Polaroid Color i-Type相紙。配件方面，消費者可選購精靈球造型Polaroid Go保護套、主題相簿及相機背帶。新相紙的遮光板同樣印有寶可夢圖案，Polaroid更將建立專屬網頁平台，供用戶追蹤已收集的遮光板。

售價與預售日期

價格方面，Polaroid Go Camera Generation 3售價為100美元（約780港元），Polaroid Now Camera Generation 3 – Pokémon Edition售價為140美元（約1,092港元）。相紙方面，Polaroid Go Color Film Pikachu及Sylveon雙包裝售價為25美元（約195港元），Polaroid Color i-Type Film – Pokémon Edition售價為23美元（約179.4港元）。所有相機、相紙及配件將於8月25日在美加地區開放預訂，並於10月5日全球正式推出。