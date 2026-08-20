電腦節2026｜入場攻略率先睇　精選優惠手提電腦、抵玩鍵盤滑鼠及手機配件

香港通訊電腦節2026（下簡稱電腦節）將於8月21日至24日於灣仔會展舉行，今日率先舉行現場傳媒預覽，即睇今年有甚麼必睇新產品，以及精選減價優惠產品，到時再入場出擊掃貨！

csl產品最多最抵 csl攤位最多減價產品，過千件產品以優惠價發售，部分限量產品更低至一折。熱賣貨品Switch 2主機會場優惠價$3370、多款HONOR手機平板特價、Razer BlackShark無線遊耳機1折價$165、SanDisk Ultra SD記憶卡$15；同場更有「Back To School 開學優惠」、各款Wi-Fi 7產品低至半價。

精選手提電腦 Lenovo精選型號電腦更推出低至6折會場限時優惠，包括極致輕薄且內置獨家Qira AI助理的Yoga Slim 7i創作筆電、電競旗艦Legion 5a、實用入門之選IdeaPad Slim 3i（會場價$6798起）。凡消費滿$6000，即可獲贈價值$1500的Google Gemini AI應用課程、高達$300 Klook禮券、專業電競配件或顯示器等禮品。 ASUS手提電腦68折起，最抵買有會場限定ASUS Vivobook 14/15，85折價$5498、7折價$6998；電競筆電減幅多，ROG Strix G18減$4000，限量價$29998；ROG Zephyurs G16減$6000，限量價$39998；與GoPro聯乘的ProArt則為68折，優惠價$33998，官方透露首日開賣更會有驚喜價。另有多款配件如鍵盤、收納袋等以57折發售，買滿指定金額更送旅遊禮品。

MSI展出2026全新設計手提電腦及最新手提遊戲掌機，包括Titan 18 HX頂級配置史詩天龍座MSI 40週年特別版、Prestige 14 Flip梵高特別版等；另外所有產品均有會場限定優惠及禮品，照價再折。

其他電腦用品 漢科則有多款優惠產品，包括顯示器、迷你電腦及NAS網絡儲存裝置等，必買型號有ASUS ROG Strix Gen2，優惠價$2699；MSI MAG QD-OLED X24亦只需$2799。網絡儲存精選Synology DS225+，為家庭及小型辦公室而設的2-Bay NAS，只需$2399。 Samsung亦有大量會場特價產品，部分電視及顯示器低至$599，Galaxy Book5手提電腦限量7折，只需$6699；Galaxy A17 5G (6+128GB) 會場加購79折，只需$1580；Galaxy Tab A11平板電腦加購價77折，特價$1299；Galaxy Buds3 FE藍牙耳機加購價6折，只需$599。

配件及周邊產品 Belkin焦點新品有Thunderbolt 5 14合1擴展基座，以「一線連接」高速傳輸及多裝置連接。另外還有Disney × Formula 1聯乘系列以及蜘蛛俠系列，以及多款會場限定特價的尿袋、充電器等產品。消費滿$300、$500或$700可獲不同精選禮品，指定充電產品更可享超市優惠券、USB-C連接線及迪士尼行動電源等贈品；購買兩件或以上充電線更享9折。 Logitech大量辦公及電競滑鼠特價發售，當中有人氣MX Master 4高階靜音滑鼠、MX Anywhere 3S滑鼠等。當中5款全年最抵deal產品低至3折，包括YETI咪高峰、G302遊戲滑鼠、G335遊戲耳機等，相當抵買。

Sandisk展出多款全新產品，包括新一代SANDISK Extreme Portable SSD(E70)、SANDISK Extreme Fit USB-CTM隨身碟及全新升級的記憶卡系列。今年亦邀請女團Lolly Talk成員以及人氣藝人冼迪琦任店長，其推出限量粉絲套裝。 TP-Link折扣低至54折，Wi-Fi 7 Mesh路由器兩件裝只需$1099、三件裝$1599；電競路由器亦只需 $899；Tapo智能家居鏡頭亦有特別優惠價。購買滿$1999即送手提風扇一部、滿$999送Tapo P100智能插座。

電競產品及手機配件 Felton提供低至3折優惠，各品牌優惠包括Corsair電競產品低至4折優惠、Elgato直播系列低至3 折、Cherry G80-3000S機械式 RGB遊戲鍵盤會場價$189、Wacom繪圖板精選貨品低至75折、Fanatec賽車系列會場套裝優惠，還有首次登場的JBL喇叭產品系列。 另外還有大量Momax、X-Power、Verbatim等手機配件、尿袋、充電線等，均以超值價發售，品牌及款式眾多，而且價錢吸引，有興趣入手不妨行多幾檔格價。