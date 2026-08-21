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科技
出版：2026-Aug-21 04:00
更新：2026-Aug-21 04:00

CMF Clip Pro首款耳夾式耳機實測 獨特設計充電盒加分

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CMF Clip Pro提供3款時尚配色可選。

CMF Clip Pro提供3款時尚配色可選。

Nothing旗下子品牌CMF推出首款開放式耳機CMF Clip Pro，以近年流行的夾耳形態，同時保留CMF獨有的工業風型格設計，加上親民的$649定價，實試音質甚有驚喜！

CMF Clip Pro採用3點式耳夾設計，C型橋接結構配合彈性鈦合金絲芯與親膚材質，一邊球形，另一邊為鼓形設計。三點支撐系統將壓力均勻分散，單耳重量僅5.9克，佩戴雖不致無感，但亦算輕巧貼耳不易脫落。

獨家充電盒設計

最特別是充電盒設計，藥丸形狀並沿用CMF Buds Pro 2的智能旋鈕，更可自訂功能包括調校音量及按下選曲。耳機左右邊的後方部分均設有一個實體鍵，可自訂不同操作，而非常見的觸控操作，勝在不易誤觸。

耳機交叉放入充電盒中，相當新穎。 CMF Clip Pro 耳機盒設計獨特。 耳機有兩個 可自訂功能的實體鍵。 智能旋鈕可作調校音量及選曲的功能。

開放式驚喜音質

耳機配備10.8mm雙磁鐵動圈單元，結合Ultra Bass低音增強技術，有效彌補開放式耳機常見的低音流失問題。獲Hi-Res Audio認證，並支援LDAC、AAC與SBC編碼，保持高清音質傳輸。實試聽流行曲仍保持一定的細節及層次，人聲亦清晰，在室內環境使用音效不錯，但在室外地方音量稍嫌不足。

防漏音設定透過智能調節中高頻率來減少聲音外洩，更細心分成「僅通話」或「通話與音訊播放」設定。防漏音效果佳，但開啟後音訊聽起來較侷促，亦令音質稍為下降。另耳機亦有空間音訊增強立體感，並提供流行、搖滾、電音、增強人聲、古典及自訂等均衡器調校。同時搭載VPU驅動的Clear Voice技術與4咪高峰降噪，對話可保持清晰。

10小時長續航

單次充電可提供長達10小時播放，搭配充電盒總續航高達32.5小時，快充10分鐘使用4小時。結合IP54防塵防水、藍牙5.4與雙裝置連線，日常實用性極高。

開放式設計本身不具備主動降噪功能，如需要隔音就要選擇入耳款式了。CMF Clip Pro提供深灰、淺灰及珊瑚橙3種配色，售價$649，現已有售。

查詢：3183 0168

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