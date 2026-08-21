CMF Clip Pro首款耳夾式耳機實測 獨特設計充電盒加分

Nothing旗下子品牌CMF推出首款開放式耳機CMF Clip Pro，以近年流行的夾耳形態，同時保留CMF獨有的工業風型格設計，加上親民的$649定價，實試音質甚有驚喜！

CMF Clip Pro採用3點式耳夾設計，C型橋接結構配合彈性鈦合金絲芯與親膚材質，一邊球形，另一邊為鼓形設計。三點支撐系統將壓力均勻分散，單耳重量僅5.9克，佩戴雖不致無感，但亦算輕巧貼耳不易脫落。

獨家充電盒設計

最特別是充電盒設計，藥丸形狀並沿用CMF Buds Pro 2的智能旋鈕，更可自訂功能包括調校音量及按下選曲。耳機左右邊的後方部分均設有一個實體鍵，可自訂不同操作，而非常見的觸控操作，勝在不易誤觸。