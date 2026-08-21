Laifen Air Pro負離子高速風筒 輕量迷你極速吹頭

個人護理家電品牌Laifen最近推出全新Air Pro負離子高速風筒，主打掌心大小的極致輕巧設計，延續品牌旗艦產品同級的強勁風力，同時輕巧便攜，只售$649質素可挑戰大牌！

Laifen Air Pro機身重量僅299克，比罐裝飲料還要輕便，機身闊度僅與手機相若，長時間握持吹頭亦無負擔。外觀採用尼龍與玻璃纖維材質，搭配UV塗層，手感防滑細膩，提供貝殼白、雨林綠、珊瑚粉及午夜黑4款時尚配色。產品附送一個磁吸風嘴，機身設開關、風力調節兩個按鍵及指示燈，可在5種模式及2段風速間切換。