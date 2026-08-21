Laifen Air Pro負離子高速風筒 輕量迷你極速吹頭

個人護理家電品牌Laifen最近推出全新Air Pro負離子高速風筒，主打掌心大小的極致輕巧設計，延續品牌旗艦產品同級的強勁風力，同時輕巧便攜，只售$649質素可挑戰大牌！
Laifen Air Pro機身重量僅299克，比罐裝飲料還要輕便，機身闊度僅與手機相若，長時間握持吹頭亦無負擔。外觀採用尼龍與玻璃纖維材質，搭配UV塗層，手感防滑細膩，提供貝殼白、雨林綠、珊瑚粉及午夜黑4款時尚配色。產品附送一個磁吸風嘴，機身設開關、風力調節兩個按鍵及指示燈，可在5種模式及2段風速間切換。
超強風力極速吹頭
採用自研無刷摩打，轉速高達每秒115,000轉，能產生20m/s的高速氣流，效能媲美旗艦級機款Swift 4。擺脫傳統風筒靠高溫烘乾的缺點，Air Pro利用強勁風力極速吹乾頭髮，大幅縮短吹頭時間。同時機身內建智能控溫系統，以每秒100次的頻率進行恆溫監測，具備熱風、冷風及冷暖循環模式等5種模式設定，防止過熱傷害髮絲與頭皮。吹髮過程中能釋放高達2億級高濃度負離子，有效撫平毛躁並消除靜電，讓髮絲重現柔順光澤。
機身額定功率為1100W，相比傳統大風量風筒或更高功率的旗艦型號，熱力輸出相對較為溫和。最可惜的是風筒未支援全球電壓，220-240V電壓配英規三腳插頭，除了香港以外只能於部分地區如內地、東南亞國家使用；台灣、日本及美加均不可直接使用，如想旅行攜帶就要留意。Laifen Air Pro售價$649，現已有售。
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