Google發布AI應用報告　香港五分一為「AI超級用戶」、轉型蘊藏千億商機

隨著生成式AI走進日常，香港用戶亦逐漸步入新時代。Google香港銷售及營運總經理余名德表示，根據Google委託Public First執行的《共建未來：香港的人工智能機遇》報告及最新的全球《AI與經濟ATLAS研究》，香港已成為全球最精通AI的城市之一，更為中小企轉型帶來千億商機。

AI推動香港經濟 報告數據顯示，高達21%的香港市民屬於「AI超級用戶」，代表每5個港人中就有1人能熟練運用元提示、提供範例、比較不同工具，交由AI對生成內容進行自我檢視，甚至有三分之二將整套工作交給AI進行流程自動化。47%的受訪者為「中度用戶」，而近半數（48%）成年人表示，AI每週能為他們節省超過1小時的行政與工作時間。 除了個人效率提升，AI更成為推動香港整體經濟的重要引擎。單在2025年，Google的各類平台產品即為香港帶動了440億港元的商業活動，其中過半數（260億港元）由本土中小企創造；其免費產品亦為本地消費者帶來高達1200億港元的隱形價值，折合每名成年人每月享用約1700港元。

未來解放更強潛力 Google在AI創新上採取全方位策略，涵蓋自研晶片與安全的基礎架構、世界級的研究與模型，以及能夠觸及全球數十億人的產品和平台。目前Google旗下共有14款產品各自在全球擁有超過10億用戶，其中Gemini應用程式剛於本月突破10億用戶大關、成為歷來增長最快的產品，其中5款產品更擁有超過30億用戶。 在香港，Google AI亦支援眾多本地數碼生態的夥伴，覆蓋支付如八達通、餐飲業如麥當奴、旅遊平台如Klook等日常數碼生活場景，同時助力本地研究人員進行科學探索，包括在AlphaFold開源模式為醫療科研帶來重大突破。

面對未來，研究預估若本地中小企能加快腳步，在2035年前追上大型企業的AI採用率，將能為香港額外釋放出650億港元的經濟效益；若進一步利用AI降低跨境營運與銷售障礙，更有機會解鎖高達5900億港元的海外出口營收潛力。

AI代理仍處起步階段 目前AI在職場上的深度應用仍處於蓄勢待發的階段，Google有企業平台服務Gemini Enterprise Agent Platform、以及個人的Gemini Spark可供使用，將AI由被動的工具轉化成主動工作助理。不過在全球研究指出，上班族在工作中僅將AI應用於約21%的日常工作任務上，且大多停留在協作與輔助層面，完全自動化的工作流程比例不足10%。 然而香港市場已展現出強烈的轉型意願，高達79%的在職人士表達接受AI技能培訓的渴望。隨著發展步入「AI代理」時代，港人最期盼能獲得代勞各類雜務的數碼助手，其中65%的受訪者渴望擁有能統籌電郵與日程的工作代理，55%則希望有能處理預訂的個人代理；這股需求在25至44歲的中堅世代中尤其顯著，意願度最高衝破90%，其次為35至44歲人士（81%）。

AI提升教學效率 在科技普及的同時，AI素養與數碼安全同樣受到重視。高達88%的香港家長認為，讓下一代學會安全使用AI，其重要性與學好數碼或英語不相上下，甚至更為關鍵。研究顯示，若將AI融入教育場景，每位教師每週能騰出約5.6小時的備課時間，不僅能提升學生整體成績約11%，更能將學習落後學生的差距顯著縮窄32%。Google今年已在港為8000名師生提供安全使用AI的培訓，協助香港從個人科技成熟度邁向全方位的經濟與教育競爭力。 安全性方面，Google在基礎架構與產品設計中貫徹安全考量，並與本地合作夥伴及監管機構攜手構建值得信賴的AI生態圈。當中包括強調用戶主導與安全防護、SynthID內容透明度與驗證、重新設計的「你可以尋求協助」模組，同時持續在《保障消費者防詐騙約章3.0》框架下與金融監管機構保持交流，並與香港社會服務聯會合作，為前線人員提供安全使用AI的技能培訓。