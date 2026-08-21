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科技
出版：2026-Aug-21 18:59
更新：2026-Aug-21 18:59

比亞迪兩新車齊發！　旗艦混能七座MPV BYD M9 DM-i＋純電掀背BYD ATTO 1

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比亞迪推出混能七人車BYD M9 DM-i及純電掀背車ATTO 1。

比亞迪推出混能七人車BYD M9 DM-i及純電掀背車ATTO 1。

比亞迪一口氣發布兩款切合香港用家的新車，包括主打豪華科技混能的旗艦MPV「BYD M9 DM-i」，以及極致靈巧的純電城市掀背「BYD ATTO 1」，涵蓋MPV、SUV及轎車全車型。

BYD ATTO 1為電動都市型掀背車，年青動感。 BYD ATTO 1車長不到4米，相當小巧。 BYD ATTO 1車尾設計跳脫。 BYD ATTO 1尾箱空間約有308L。 BYD ATTO 1的充電位設於輪胎上方。

BYD ATTO 1純電掀背

BYD ATTO 1專為都市用家與年輕玩家度身打造的靈巧座駕，不怕香港橫街窄巷及地獄停車場。車長僅約3925mm，車寬1720mm，搭配僅4.95m的超小轉灣半徑，尺寸靈活。車身採用極具動感的流線設計，有大量菱形點綴，配合標配的16吋輪圈與時尚配色，視覺效果相當搶眼。

採用比亞迪e-Platform 3.0純電平台架構，車廂內部的空間表現比想像中實用。後排座椅有充裕的腿部與頭部空間，全車標配ISOFIX兒童安全座椅固定點，車內更規劃了20多個儲物區域。尾箱空間方面標準狀態下為308L容量，當後排座椅摺疊後更可擴展至1037L。

BYD ATTO 1車廂設計簡約，裝備齊全。 BYD ATTO 1仿皮前座舒適。 BYD ATTO 1後座空間充足。 BYD ATTO 1設有無線充電板及獨特的波棍設計。 BYD ATTO 1配備10.1吋觸控屏幕。

簡約科技感內櫳

座艙設有配備10.1吋觸控大屏幕的中控台，載有最新使用者介面並支援無線Apple CarPlay連接，亦可透過「Hi BYD」智能語音系統進行語音控制，手不離呔盤即可切換功能。車輛還支援NFC 免鑰匙進出、標配V2L外放電功能，支援高達3.3kW的輸出功率。

搭載38.88kWh比亞迪專利刀片電池，直流快充最高支援39.39kW，由30%充至80%約需33分鐘。馬力輸出55kW（約75PS）、扭力輸出135Nm，續航里程為380km（NEDC）。連稅意向價由$169360起。

BYD M9 DM-i為混能七座MPV。 BYD M9 DM-i車長5145mm，最小迴旋半徑僅5.7m。 BYD M9 DM-i車尾設計簡約。 BYD M9 DM-i三排座位仍可放3件大行李。 BYD M9 DM-i中排設有大班座椅。 BYD M9 DM-i設有按摩功能及腳托。 BYD M9 DM-i有15.6吋電動摺疊吸頂屏幕。 BYD M9 DM-i第三排空間充裕。

BYD M9 DM-i混能MPV

BYD M9 DM-i延續品牌高端質感，車頭配備大尺寸鬼面罩與兩側散熱孔泵把，車身側面由一條流暢腰線從頭沙板貫穿至尾燈，搭配多幅式合金鈴與貫穿式尾燈。採用2+2+3豪華7座佈局，第三排座椅支援電動摺疊，能快速收納並形成完全平整的地台。中座大班椅配備了腿托與小桌板，前排與中排座椅更提供通風及按摩功能，搭配車載智能雪櫃，中座上方特別配備了15.6吋電動摺疊吸頂屏幕，隨時隨地作移動劇院。

新車搭載DM-i超級混動技術，由1.5T渦輪增壓引擎搭配前置永磁同步馬達，引擎輸出最大馬力 150PS（110 kW） / 扭力220Nm、馬達輸出最大馬力272PS（200kW） / 扭力315Nm，0-100km/h加速約8.5 秒。系統採「以電為主、以油為輔」的策略，頂配Premium版本配備 6.6kWh刀片電池，純電模式下的續航里程可達145km（WLTP標準）。搭載「雲輦-C」電子避震懸掛系統，調節車身動態乘坐感安穩扎實。

BYD M9 DM-i駕駛艙配置豐富。 BYD M9 DM-i設大型數碼儀表板。 BYD M9 DM-i內置Google系統。 BYD M9 DM-i新增哨兵模式。 BYD M9 DM-i AR投影感應可自動開車門。

創新AR自動門功能

今次更有三大亮點，內置Google系統可直接使用Google地圖、助理及Play商店等服務；另外更有新增哨兵模式，全天侯守護車子。最特別是「AR投影感應自動開啟雙電趟門與電尾門」功能，攜帶智能鑰匙走近車輛時，地面會投影出BYD的標誌，只需將腳輕輕踩向投影圖案，系統便會感應並自動打開車門或尾門，相當方便。

BYD M9推出限量早鳥意向價，Advanced版本由$428800起，頂配Premium版本$566800起，即日起於全港各大比亞迪陳列室展出。

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