Sony Xperia 10 VIII日系中階手機發布　屏幕揚聲器升級今代賣這個價！

Sony發布新一代中階手機Xperia 10 VIII，延續品牌一貫輕巧俐落的設計語彙。今代提升視聽體驗、電池續航力與日系美學，集高亮度螢幕、升級雙揚聲器及新增實用功能，在中階市場亦有全新活力。

視聽體驗升級

外觀上，機身採用以大自然光影為靈感的半透明疊層配色與磨砂質感，冰晶白帶點淺綠色，另有淺粉的霧紫色及磨砂灰，色調感覺輕盈，拿上手仍然輕薄纖巧，加上簡潔的相機模組、機側Xperia字樣等設計，整體保持優雅舒適。

Xperia 10 VIII相比上一代有不少升級，6.1吋FHD+ OLED屏幕亮度較前代大幅提升了50%，配合自動色彩調節功能，即使在烈日當空下查閱地圖或拍照，畫面依然清晰透亮，並支援流暢的120Hz更新率。

Xperia 10 VIII的立體聲雙揚聲器經過重新調校，輸出音量與低音表現均有感增強，支援Hi-Res Audio、360 Reality Audio認證、360 Reality Audio Upmix、DSEE Ultimate及aptX Adaptive，亦保留3.5mm 耳機孔可使用有線耳機聽歌。拍攝方面今代特別加入了專用實體快門按鈕，可一按即時啟動相機捕捉精彩瞬間，不過按鍵略嫌太高，橫向取景時未算最就手。