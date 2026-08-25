Sony Xperia 10 VIII日系中階手機發布　屏幕揚聲器升級今代賣這個價！

Sony發布新一代中階手機Xperia 10 VIII，延續品牌一貫輕巧俐落的設計語彙。今代提升視聽體驗、電池續航力與日系美學，集高亮度螢幕、升級雙揚聲器及新增實用功能，在中階市場亦有全新活力。
視聽體驗升級
外觀上，機身採用以大自然光影為靈感的半透明疊層配色與磨砂質感，冰晶白帶點淺綠色，另有淺粉的霧紫色及磨砂灰，色調感覺輕盈，拿上手仍然輕薄纖巧，加上簡潔的相機模組、機側Xperia字樣等設計，整體保持優雅舒適。
Xperia 10 VIII相比上一代有不少升級，6.1吋FHD+ OLED屏幕亮度較前代大幅提升了50%，配合自動色彩調節功能，即使在烈日當空下查閱地圖或拍照，畫面依然清晰透亮，並支援流暢的120Hz更新率。
Xperia 10 VIII的立體聲雙揚聲器經過重新調校，輸出音量與低音表現均有感增強，支援Hi-Res Audio、360 Reality Audio認證、360 Reality Audio Upmix、DSEE Ultimate及aptX Adaptive，亦保留3.5mm 耳機孔可使用有線耳機聽歌。拍攝方面今代特別加入了專用實體快門按鈕，可一按即時啟動相機捕捉精彩瞬間，不過按鍵略嫌太高，橫向取景時未算最就手。
相機升級感光元件
拍攝效能方面維持雙鏡頭配置，為5000萬像素主攝及1300萬像素廣角鏡，雖然主鏡頭感光元件升級且支援OIS光學防抖，但缺乏獨立的長焦鏡頭，最遠只能達6倍拍攝。今代攝影主要在夜攝方面有所提升，今次未有機會試，其他功能但未算太大突破。
一鍵捷徑功能
Sony Xperia 10 VIII新增一個獎勵與付款目錄「Point & Pay頁面」功能，雙擊電源鍵即可以開啟一個捷徑，將各種支付工具、錢包及積分App放入，需要用時即時打開。每個頁面最多可加入8個App，並可以加多個頁面、自行組合常用App並為頁面選單改名，雖然是很細微簡單的功能，但都有一定實用性。
核心效能則升級至Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3處理器，搭配8GB RAM，最重要是保留了microSD卡插槽，可擴充容量至2TB。Sony亦大幅提升長效支援，承諾提供多達4次Android系統升級以及長達6年的安全更新，遠勝過往系統更新週期較短的安排。搭載5000mAh容量電池，足夠兩天續航；配合充電最佳化技術，官方指電池壽命可長效維護達4年。
Sony Xperia 10 VIII 8月26日至9月中旬預售，今代無可避免加價，8GB+128GB配置，售價$4799。預售期內入手送手機殼及$300 Trade-In優惠，另送$300超市現金禮券或以優惠價$499加購原價$1499的LinkBuds Clip無線耳機。