熱門搜尋:
熊本地震 車Cam直擊 香港足球盛會 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
科技
出版：2026-Aug-25 19:33
更新：2026-Aug-25 19:33

Sony Xperia 10 VIII日系中階手機發布　屏幕揚聲器升級今代賣這個價！

分享：
Sony Xperia 10 VIII於8月26日起進行預售。

Sony Xperia 10 VIII於8月26日起進行預售。

Sony發布新一代中階手機Xperia 10 VIII，延續品牌一貫輕巧俐落的設計語彙。今代提升視聽體驗、電池續航力與日系美學，集高亮度螢幕、升級雙揚聲器及新增實用功能，在中階市場亦有全新活力。

Sony Xperia 10 VIII有霧紫色、冰晶白及磨砂灰3種配色。 Sony Xperia 10 VIII厚度為8.3mm，只重168g。 Sony Xperia 10 VIII機側有音量、開關及快門鍵。 Sony Xperia 10 VIII屏幕亮度提升。 Sony Xperia 10 VIII立體聲雙揚聲器升級。 Sony Xperia 10 VIII底部喇叭採用全新研發的單元，音質顯著提升。 Sony Xperia 10 VIII保留3.5mm耳機插孔。 Sony Xperia 10 VIII可用各款有線耳機。 Sony Xperia 10 VIII支援Sony自家高階音質技術。

視聽體驗升級

外觀上，機身採用以大自然光影為靈感的半透明疊層配色與磨砂質感，冰晶白帶點淺綠色，另有淺粉的霧紫色及磨砂灰，色調感覺輕盈，拿上手仍然輕薄纖巧，加上簡潔的相機模組、機側Xperia字樣等設計，整體保持優雅舒適。

Xperia 10 VIII相比上一代有不少升級，6.1吋FHD+ OLED屏幕亮度較前代大幅提升了50%，配合自動色彩調節功能，即使在烈日當空下查閱地圖或拍照，畫面依然清晰透亮，並支援流暢的120Hz更新率。

Xperia 10 VIII的立體聲雙揚聲器經過重新調校，輸出音量與低音表現均有感增強，支援Hi-Res Audio、360 Reality Audio認證、360 Reality Audio Upmix、DSEE Ultimate及aptX Adaptive，亦保留3.5mm 耳機孔可使用有線耳機聽歌。拍攝方面今代特別加入了專用實體快門按鈕，可一按即時啟動相機捕捉精彩瞬間，不過按鍵略嫌太高，橫向取景時未算最就手。

Sony Xperia 10 VIII拍攝效果不遜於高階機。 Sony Xperia 10 VIII機上的快門鍵可快速進入相機。 Sony Xperia 10 VIII具備雙鏡頭模組。 Sony Xperia 10 VIII相機模式。 Sony Xperia 10 VIII可套用各種濾鏡及風格。 Sony Xperia 10 VIII試相。 Sony Xperia 10 VIII試相。 Sony Xperia 10 VIII 0.7X試相。 Sony Xperia 10 VIII 1X試相。 Sony Xperia 10 VIII 2X試相。 Sony Xperia 10 VIII 6X試相。

相機升級感光元件

拍攝效能方面維持雙鏡頭配置，為5000萬像素主攝及1300萬像素廣角鏡，雖然主鏡頭感光元件升級且支援OIS光學防抖，但缺乏獨立的長焦鏡頭，最遠只能達6倍拍攝。今代攝影主要在夜攝方面有所提升，今次未有機會試，其他功能但未算太大突破。

Sony Xperia 10 VIII新增獎勵與付款目錄。 Sony Xperia 10 VIII可自行組合常用App作為捷徑。 Sony Xperia 10 VIII電量足夠兩日使用。 Sony Xperia 10 VIII保留microSD卡插槽。 Sony Xperia 10 VIII及3款保護殼。

一鍵捷徑功能

Sony Xperia 10 VIII新增一個獎勵與付款目錄「Point & Pay頁面」功能，雙擊電源鍵即可以開啟一個捷徑，將各種支付工具、錢包及積分App放入，需要用時即時打開。每個頁面最多可加入8個App，並可以加多個頁面、自行組合常用App並為頁面選單改名，雖然是很細微簡單的功能，但都有一定實用性。

核心效能則升級至Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3處理器，搭配8GB RAM，最重要是保留了microSD卡插槽，可擴充容量至2TB。Sony亦大幅提升長效支援，承諾提供多達4次Android系統升級以及長達6年的安全更新，遠勝過往系統更新週期較短的安排。搭載5000mAh容量電池，足夠兩天續航；配合充電最佳化技術，官方指電池壽命可長效維護達4年。

Sony Xperia 10 VIII 8月26日至9月中旬預售，今代無可避免加價，8GB+128GB配置，售價$4799。預售期內入手送手機殼及$300 Trade-In優惠，另送$300超市現金禮券或以優惠價$499加購原價$1499的LinkBuds Clip無線耳機。

ADVERTISEMENT

【特別送出🔥人氣新品 BX-49翔龍突擊 4-50 FF爆旋陀螺】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務