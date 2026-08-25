Apple發布全新Mac mini　搭載M6首款2nm晶片Agentic AI更強！

Apple今日發表全新Mac mini，搭載Apple第一款業界頂尖2納米晶片M6 ，每一運算單元均經升級，全方位提升效能表現。全新M6的Mac mini帶來最高達4倍的AI效能、兩倍快的儲存速度與圖形效能，以及提升40%的CPU效能。新機於今日開放預購，並於9月22日正式發售，售價$7299起。
另外Apple亦同時發布M5 Ultra晶片，採用新一代UltraFusion技術，首度在M系列單晶片系統上形成四晶粒架構。M5 Ultra配備最多可達36核心CPU及最多可達80核心GPU，統一記憶體頻寬最高可達1.2TB/s。M5 Ultra晶片應用在全新Mac Studio上，售價$44999起。
搭載全新M6晶片
M6擁有12核心CPU，比上一代多兩個核心，具備全球最快的單執行緒效能；12核心GPU（同樣增加兩個核心）更首度於Mac mini導入神經網路加速器，帶來高達4倍的AI效能與兩倍的圖形效能提升。此外，雙16核心神經網路引擎速度比前代提升兩倍。機身標準配備16GB統一記憶體（最高可選配至32GB），記憶體頻寬高達170GB/s。
而另一款則搭載M5 Pro晶片，專為高需求專業工作流程打造，配備高達18核心CPU與20核心GPU，支援第三代光線追蹤技術。GPU的每個核心皆整合神經網路加速器，能更快速運行大型擴散模型與圖像超高解析度處理。M5 Pro最高支援64GB統一記憶體與307GB/s記憶體頻寬，非常適合處理大型本地AI模型、複雜3D場景及編輯ProRes RAW檔案。
9月22日開售
機身前面板配備兩個USB-C 3埠與高阻抗耳機孔；M6機型配備3個Thunderbolt 4埠，M5 Pro機型則提供3個Thunderbolt 5埠，可支援多台Mac mini串聯以運行超大型AI模型，並新增USB-C Genlock同步支援。
兩款Mac mini均支援Wi-Fi 7、藍牙6以及升級的2.5Gb乙太網路，並可選配10Gb。內置macOS 27（Golden Gate），全新Siri AI可結合個人語境協助搜尋訊息、郵件與照片，並整合至Spotlight與視覺智能；Safari與快捷指令也獲得AI強化，介面採用更新的Liquid Glass設計。
兩款Mac Mini即日起於Apple官網開放預購，9月22日起正式出貨與開賣。Mac mini M6售價為$7299起；Mac mini M5 Pro售價為$13999起。