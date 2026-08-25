Apple發布全新Mac mini　搭載M6首款2nm晶片Agentic AI更強！

Apple今日發表全新Mac mini，搭載Apple第一款業界頂尖2納米晶片M6 ，每一運算單元均經升級，全方位提升效能表現。全新M6的Mac mini帶來最高達4倍的AI效能、兩倍快的儲存速度與圖形效能，以及提升40%的CPU效能。新機於今日開放預購，並於9月22日正式發售，售價$7299起。

另外Apple亦同時發布M5 Ultra晶片，採用新一代UltraFusion技術，首度在M系列單晶片系統上形成四晶粒架構。M5 Ultra配備最多可達36核心CPU及最多可達80核心GPU，統一記憶體頻寬最高可達1.2TB/s。M5 Ultra晶片應用在全新Mac Studio上，售價$44999起。