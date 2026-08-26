ASUS Pad無畏平板主打雙層OLED屏幕　定價3999人民幣

華碩全新ASUS Pad無畏平板正式上市，官方定價3,999人民幣（約4,465港元）。新機主打530g及6.5mm輕薄便攜機身，配備12.2吋2.8K 144Hz雙層OLED屏幕，較傳統單層面板在亮度、能效與壽命方面均有實質提升，HDR峰值亮度可達2,000nits。核心規格方面，該機搭載台積電4nm製程的聯發科天璣8300處理器，內建16GB記憶體與256GB儲存空間，並支援Micro SD卡擴充。結合9,000mAh支援PD快充的大電池及杜比全景聲四揚聲器！

華碩近期於內地市場正式推出全新ASUS Pad無畏平板，官方定價為3,999人民幣。這款全新的華碩平板電腦主打輕薄機身與高階顯示技術，針對日常影音娛樂及輕度文書處理市場而設。外觀設計方面，新機厚度僅約6.5mm，重量控制在530g，在12吋級別的大屏幕平板中具備良好的便攜性，無論是放入背包攜帶外出還是長時間手持閱讀，均不會為用家帶來明顯負擔。