ASUS Pad無畏平板主打雙層OLED屏幕　定價3999人民幣

華碩全新ASUS Pad無畏平板正式上市，官方定價3,999人民幣（約4,465港元）。新機主打530g及6.5mm輕薄便攜機身，配備12.2吋2.8K 144Hz雙層OLED屏幕，較傳統單層面板在亮度、能效與壽命方面均有實質提升，HDR峰值亮度可達2,000nits。核心規格方面，該機搭載台積電4nm製程的聯發科天璣8300處理器，內建16GB記憶體與256GB儲存空間，並支援Micro SD卡擴充。結合9,000mAh支援PD快充的大電池及杜比全景聲四揚聲器！
華碩近期於內地市場正式推出全新ASUS Pad無畏平板，官方定價為3,999人民幣。這款全新的華碩平板電腦主打輕薄機身與高階顯示技術，針對日常影音娛樂及輕度文書處理市場而設。外觀設計方面，新機厚度僅約6.5mm，重量控制在530g，在12吋級別的大屏幕平板中具備良好的便攜性，無論是放入背包攜帶外出還是長時間手持閱讀，均不會為用家帶來明顯負擔。
中高階平板新選擇
顯示技術是今次ASUS Pad無畏平板的核心賣點。新機配備了一塊12.2吋2.8K解像度的雙層OLED屏幕，對比市面上常見的單層OLED面板，雙層結構在整體亮度、能效比以及面板壽命上均有實質提升。該屏幕支援144Hz高更新率，屏佔比達92%，在開啟HDR模式下峰值亮度可達2,000nits。配合100% DCI-P3廣色域、杜比視界（Dolby Vision）以及德國萊茵TÜV低藍光與無頻閃雙重認證，能為用家提供穩定、鮮艷且舒適的視覺體驗。
硬件規格方面，ASUS Pad無畏平板搭載聯發科天璣8300處理器，採用台積電4nm製程工藝，配合內置的APU 780 AI晶片，系統能按應用負載智能調度資源，在效能與功耗之間取得平衡。機身內建16GB記憶體及256GB儲存空間，並保留了現時少見的Micro SD記憶卡擴充功能，方便存放大量媒體檔案。此外，平板內置9,000mAh 大容量電池並支援PD快速充電，官方指半小時即可充入50%電量。結合杜比全景聲四揚聲器系統、面容解鎖及多屏協同功能，整體配置齊全，為市場提供了一個實用的中高階平板新選擇。
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