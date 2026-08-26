《巫師3》重製版即將推出　舊玩家免費玩＋即睇有咩升級？（有片）

在Gamescom Opening Night Live發布會上，遊戲開發商CD Projekt Red宣布將於9月29日推出熱門奇幻RPG《巫師3：狂獵》（The Witcher 3: Wild Hunt）重製版，並同步收錄先前發行的兩款 DLC擴充包。官方宣布由9月29日起，現有《巫師3》玩家可獲免費升級，當中亦包括購買了原版Switch遊戲的玩家可免費升級至Switch 2版本。

系統機制與戰鬥改善

除了顯著的畫質視覺提升外，重製版亦對多項系統機制進行了全面翻新。遊戲團隊重新調整了技能樹，並改良了戰鬥系統、攝影機視角、瞄準系統及加入全新的處決動作。同時，主角傑洛特（Geralt）的移動與地形穿越體驗將更為流暢，座騎的操控表現亦得到了適度調整。

明年推第三款DLC

CD Projekt Red於今年早前曾宣布《巫師3》將於明年推出第三款DLC《Songs of the Past》，並於本次Gamescom發有會尾聲展示了一段短暫的實機遊戲片段。為一款推出超過10年的遊戲新增擴充包十分罕見，但這能為等待預計至少要到2028年才推出的正統續作玩家提供過渡內容；另一方面，第一代《巫師》的現代重製版開發工作目前仍在持續推進中。