HUAWEI擬命名Pro Max取代Ultra　Nova 17主攻拍攝體驗

HUAWEI近期積極整合智能手機的命名體系，最新消息指預計年底發表的Nova 17系列將迎來陣容調整。據悉廠方將取消沿用多時的Ultra機型，改由Nova 17 Pro Max取代，以統一全線產品的命名策略。硬件方面，新機預計保留2億像素主鏡頭與多光譜感測器，並搭載包含新一代紅楓影像技術的四鏡頭組合。這次型號更替標誌着Nova系列在延續高像素影像優勢的同時，進一步與品牌旗艦市場策略看齊，相信年底前會有更多具體規格流出。

料年底前更多規格細節

HUAWEI自從去年的旗艦級Mate 80系列首度採用Pro Max之後，這股變革有望延伸至主打年輕市場的Nova系列。根據最新的市場消息指出，預計在今年年底亮相的HUAWEI Nova 17系列，很大機會將會告別沿用多時的Ultra型號，並正式以Nova 17 Pro Max命名。這項改動意味着HUAWEI有意將Pro Max規格普及至旗下全線產品，讓不同定位的機型均採用更統一的命名體系。