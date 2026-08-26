HUAWEI擬命名Pro Max取代Ultra　Nova 17主攻拍攝體驗

HUAWEI近期積極整合智能手機的命名體系，最新消息指預計年底發表的Nova 17系列將迎來陣容調整。據悉廠方將取消沿用多時的Ultra機型，改由Nova 17 Pro Max取代，以統一全線產品的命名策略。硬件方面，新機預計保留2億像素主鏡頭與多光譜感測器，並搭載包含新一代紅楓影像技術的四鏡頭組合。這次型號更替標誌着Nova系列在延續高像素影像優勢的同時，進一步與品牌旗艦市場策略看齊，相信年底前會有更多具體規格流出。
料年底前更多規格細節
HUAWEI自從去年的旗艦級Mate 80系列首度採用Pro Max之後，這股變革有望延伸至主打年輕市場的Nova系列。根據最新的市場消息指出，預計在今年年底亮相的HUAWEI Nova 17系列，很大機會將會告別沿用多時的Ultra型號，並正式以Nova 17 Pro Max命名。這項改動意味着HUAWEI有意將Pro Max規格普及至旗下全線產品，讓不同定位的機型均採用更統一的命名體系。
回顧過往的產品發展，HUAWEI早在2023年的Nova 11系列便首次推出了Ultra版本。經歷多代演進，Ultra型號在機身設計、處理器效能、攝影系統以及衛星通訊技術上都提供了顯著的硬件提升。早前曾有傳聞指Nova 16系列就會引入Pro Max版本，但最終廠方仍維持標準版、Pro及Ultra的三機陣容。然而，經常披露新機資訊的知名博主「智慧皮卡丘」近日透露，Nova 17系列將會是落實這項變革的關鍵一代。
提升整體拍攝體驗
在硬件規格方面，HUAWEI Nova系列一直以影像技術為核心賣點。消息指全新的Nova 17 Pro Max將會保留高像素的攝影優勢，繼續搭載2億像素主鏡頭，並配合多光譜感測器運作。據悉，這款新機將會採用四鏡頭組合，當中包括主鏡頭、超廣角鏡頭、潛望式長焦鏡頭，以及新一代的紅楓影像感測技術。相較於上一代Nova 16 Ultra所配備的2億像素RYYB主鏡頭及3.7倍光學變焦潛望鏡頭，預計Nova 17 Pro Max會在演算法及影像細節上作進一步微調，以提升整體的拍攝體驗。
除了Pro Max型號的登場，市場上亦流傳HUAWEI可能會在今年針對Nova產品線推出一款名為Nova Air的全新分支機型。不過，目前關於Nova Air的具體規格與真偽仍有待進一步商榷。隨着年底發佈時間逐漸逼近，相信HUAWEI Nova 17系列的外觀設計、電池容量以及晶片配置等核心資訊將會陸續曝光，我們將會持續為大家跟進最新動態。
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