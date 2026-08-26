阿里巴巴「千問辦公」QwenWork國際版登場　香港免費用最佳辦公AI代理

阿里巴巴正式推出「千問辦公」（QwenWork）國際版，以一站式辦公AI代理平台進軍全球市場，香港亦可使用。這款結合了阿里旗下QoderWork、MuleRun與悟空3大核心能力的生產力工具，透過網頁版與桌面客戶端開放公測，展現出由被動問答跨越至主動執行複雜任務的AI能力。
自主執行任務
「千問辦公」最大的特色，在於其強大的自主代理與跨平台操作能力。用戶只需以自然語言輸入指令，在獲得授權後，系統即可自主代理瀏覽網站、操作本機電腦，甚至將繁複的多步驟工作自動化編排完成。
桌面客戶端獨家搭載「意識」（Awareness）功能，打破過往AI工具對話斷層的問題。這項個人化機制能在不同會話間維持連續性，自動記住用戶的協作習慣與習慣流程，免去每次重新交代背景的繁瑣過程。
平台整合了原生多模態生成能力，不僅支援影音內容的理解與創作，更內建無需寫程式碼的網頁開發功能，用戶輸入單一指令就能自動生成靜態HTML、完成網站託管並上線，極大地降低了數位創新的門檻。除網頁開發外，「千問辦公」具備內建的圖像、影片及音頻生成能力，並可理解視聽內容，為用戶提供完整的一站式多模態創作工具。
最佳辦公AI代理
「千問辦公」將檔案生成、深度研究、雲端排程及跨媒體創作等功能匯聚於單一入口，用戶無需在不同應用間頻繁切換。其「技能儲存」機制更能讓自動化流程隨用戶的使用習慣不斷優化升級，實現極高的個人化深度。底層依託阿里雲遍布全球的基礎設施，配合支援主流帳戶註冊與國際化語言規劃，讓企業能無縫銜接既有的工作流。外圍第三方評測如傑富瑞（Jefferies）更將其評為最佳辦公AI代理，足見其技術與實用性在同類產品中具備極強競爭力。
「千問辦公」國際版平台支援使用Google帳戶及電郵註冊，並計劃透過應用整合機制與企業應用無縫對接。目前僅提供英文與簡體中文介面，繁體中文及日韓等語言仍需等待未來陸續更新。採用訂閱制搭配積分機制，並提供個人版與企業版兩種方案。用戶可選擇基礎及高級兩檔模型層級，並根據任務複雜程度選擇不同AI模型。