阿里巴巴「千問辦公」QwenWork國際版登場　香港免費用最佳辦公AI代理

阿里巴巴正式推出「千問辦公」（QwenWork）國際版，以一站式辦公AI代理平台進軍全球市場，香港亦可使用。這款結合了阿里旗下QoderWork、MuleRun與悟空3大核心能力的生產力工具，透過網頁版與桌面客戶端開放公測，展現出由被動問答跨越至主動執行複雜任務的AI能力。

自主執行任務

「千問辦公」最大的特色，在於其強大的自主代理與跨平台操作能力。用戶只需以自然語言輸入指令，在獲得授權後，系統即可自主代理瀏覽網站、操作本機電腦，甚至將繁複的多步驟工作自動化編排完成。

桌面客戶端獨家搭載「意識」（Awareness）功能，打破過往AI工具對話斷層的問題。這項個人化機制能在不同會話間維持連續性，自動記住用戶的協作習慣與習慣流程，免去每次重新交代背景的繁瑣過程。

平台整合了原生多模態生成能力，不僅支援影音內容的理解與創作，更內建無需寫程式碼的網頁開發功能，用戶輸入單一指令就能自動生成靜態HTML、完成網站託管並上線，極大地降低了數位創新的門檻。除網頁開發外，「千問辦公」具備內建的圖像、影片及音頻生成能力，並可理解視聽內容，為用戶提供完整的一站式多模態創作工具。