Apple官宣9月10日舉行發布會　預料推出iPhone Ultra、iPhone 18 Pro及這些新品！

iPhone 18 Pro： 搭載A20 Pro晶片、更小的動態島、簡化的相機控制按鈕，並新增深櫻桃色（Dark Cherry）選擇。

iPhone 18 Pro Max： 具備與iPhone 18 Pro相同的規格升級，但機身可能因配備更大的電池與可變光圈鏡頭而略微加厚。