Apple官宣9月10日舉行發布會　預料推出iPhone Ultra、iPhone 18 Pro及這些新品！

Apple終於正式宣佈將於太平洋時間9月9日星期三上午10時（香港時間9月10日凌晨1時）舉行特別活動，以「耀目驚喜，亮起新一章」（Surprise and shine）作為宣傳標語，並以藍天及陽光般的蘋果標誌作設計。最有可能發布以下6款新產品：
iPhone 18 Pro： 搭載A20 Pro晶片、更小的動態島、簡化的相機控制按鈕，並新增深櫻桃色（Dark Cherry）選擇。
iPhone 18 Pro Max： 具備與iPhone 18 Pro相同的規格升級，但機身可能因配備更大的電池與可變光圈鏡頭而略微加厚。
iPhone Ultra： Apple首款折疊式iPhone，配備7.7吋內螢幕與5.3吋外螢幕、後置雙鏡頭與前置單鏡頭、整合於電源鍵的Touch ID，並搭載支援多工分屏的iOS 27。
Apple Watch Series 12： 採用更快速的S11（或更高規格）晶片、提供更長的電池續航力、升級健身追蹤功能，並增加陶瓷機身選項。
Apple Watch Ultra 4： 配備升級的S11晶片與健身追蹤功能，並加入更多衛星連線特色（如衛星Apple地圖以及透過衛星傳送與接收訊息照片）。
AirPods 5： 推出的全新兩款型號，分別提供「主動式降噪」與「標準版」兩種版本。
資料來源：MacRumors