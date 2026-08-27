Lenovo拯救者Y700無極平板電腦於內地發售 價錢5499人民幣起

現時已在內地開賣的拯救者 Y700 無極平板電腦，首輪僅具雲墨紫配色，提供標配 12+256、16+512 及售 8,499 人民幣（約港幣 $9,910）頂配 24+1TB 三款。

日前 Lenovo 於內地發布旗艦 5G 細平板電腦「拯救者 Y700 無極」，其配備 8.4 吋 2.5K 165Hz OLED 螢幕，採用 8E5 晶片並支援 5G 網絡，內置 7,470mAh 電池、機重 298g，售價 5,499 人民幣（約6,420港元）起。

拯救者 Y700 無極 5G 功能支援 N79 頻段、可期待實機在海外包括香港 5G 上網表現；平板支援 Dolby Vision 跟 Dolby Atmos，同時亦具 ZREAL 認證。

5G 體驗決定吸引力

Mobile Magazine 短評：作為配備 5G 的 8E5 旗艦細平板電腦，拯救者 Y700 無極約6千中港元入場價在預料之中，對香港用家而言、其 5G 體驗將影響吸引力。