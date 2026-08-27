Samsung Galaxy S27 Ultra效果圖流出 梔頭排列重新設計

近日網上流出 Samsung 下代旗艦手機 Galaxy S27 Ultra 的最新消息，著名爆料人指出新機在尺寸及整體設計上將會高度保留上代的基礎，主要改動在於機背的相機模組排列。此外，早前傳聞的「細屏版 Ultra」更被指實為全新的 Galaxy S27 Pro 型號。本文將為大家整理最新流出的設計與規格細節。
設計風格延續S26 Ultra
近日網絡上流出有關 Samsung 全新旗艦手機 Galaxy S27 Ultra 的 CAD 效果圖，揭示了這款新機在主相機模組排列上將會迎來重新設計。而著名爆料達人 Ice Universe 隨後亦進一步公開了更多關於這款手機的外型細節。 Ice Universe 透露，除了機背鏡頭佈局有所改變之外，Galaxy S27 Ultra 的整體設計風格將會高度延續上代 Galaxy S26 Ultra 的特色。
在機身尺寸方面，消息指出Samsung Galaxy S27 Ultra 的大小與前代產品幾乎完全相同。設計細節上，新機依然保留了標誌性的 S Pen 手寫筆插槽，並繼續設置於機身底部的左側位置。同時，底部喇叭開孔亦會維持在左下方。相對而言，同系列的 Galaxy S27、Galaxy S27+ 以及傳聞中新增的 Galaxy S27 Pro，其喇叭開孔則會改設於機身底部右側。
針對早前有傳聞指 Samsung 或會為 Galaxy S27 Ultra 推出兩個不同尺寸版本的說法，Ice Universe 已對此作出澄清。他指出早前渲染圖中出現的較小尺寸機型，實際上是全新傳聞型號 Galaxy S27 Pro。這款新機將會採用與 Galaxy S27 Ultra 相同的全新相機模組佈局，不過就不會配備 S Pen 手寫筆功能。
在攝影規格與螢幕顯示方面，目前的市場傳聞顯示Samsung Galaxy S27 Ultra 將會配備三鏡頭主相機組合。另外，預計 Galaxy S27 Ultra 與 Galaxy S27 Pro 兩款機型都會繼承在 Galaxy S26 Ultra 上提供的防偷窺螢幕功能，為用戶帶來更佳的私隱保護體驗。
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