Samsung Galaxy S27 Ultra效果圖流出 鏡頭排列重新設計

近日網上流出 Samsung 下代旗艦手機 Galaxy S27 Ultra 的最新消息，著名爆料人指出新機在尺寸及整體設計上將會高度保留上代的基礎，主要改動在於機背的相機模組排列。此外，早前傳聞的「細屏版 Ultra」更被指實為全新的 Galaxy S27 Pro 型號。本文將為大家整理最新流出的設計與規格細節。

設計風格延續S26 Ultra

近日網絡上流出有關 Samsung 全新旗艦手機 Galaxy S27 Ultra 的 CAD 效果圖，揭示了這款新機在主相機模組排列上將會迎來重新設計。而著名爆料達人 Ice Universe 隨後亦進一步公開了更多關於這款手機的外型細節。 Ice Universe 透露，除了機背鏡頭佈局有所改變之外，Galaxy S27 Ultra 的整體設計風格將會高度延續上代 Galaxy S26 Ultra 的特色。