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科技
出版：2026-Aug-27 14:00
更新：2026-Aug-27 14:00

Samsung Galaxy S27 Ultra效果圖流出 鏡頭排列重新設計

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Samsung Galaxy S27 Ultra效果圖流出 鏡頭排列重新設計（網上效果圖）

Samsung Galaxy S27 Ultra效果圖流出 鏡頭排列重新設計（網上效果圖）

近日網上流出 Samsung 下代旗艦手機 Galaxy S27 Ultra 的最新消息，著名爆料人指出新機在尺寸及整體設計上將會高度保留上代的基礎，主要改動在於機背的相機模組排列。此外，早前傳聞的「細屏版 Ultra」更被指實為全新的 Galaxy S27 Pro 型號。本文將為大家整理最新流出的設計與規格細節。

設計風格延續S26 Ultra

近日網絡上流出有關 Samsung 全新旗艦手機 Galaxy S27 Ultra 的 CAD 效果圖，揭示了這款新機在主相機模組排列上將會迎來重新設計。而著名爆料達人 Ice Universe 隨後亦進一步公開了更多關於這款手機的外型細節。 Ice Universe 透露，除了機背鏡頭佈局有所改變之外，Galaxy S27 Ultra 的整體設計風格將會高度延續上代 Galaxy S26 Ultra 的特色。

在機身尺寸方面，消息指出Samsung Galaxy S27 Ultra 的大小與前代產品幾乎完全相同。設計細節上，新機依然保留了標誌性的 S Pen 手寫筆插槽，並繼續設置於機身底部的左側位置。同時，底部喇叭開孔亦會維持在左下方。相對而言，同系列的 Galaxy S27、Galaxy S27+ 以及傳聞中新增的 Galaxy S27 Pro，其喇叭開孔則會改設於機身底部右側。

Samsung Galaxy S27 Ultra 傳聞在主相機模組排列上將會迎來重新設計（網上效果圖） Samsung Galaxy S27 Ultra 傳聞大小與前代產品幾乎完全相同（網上效果圖） Samsung Galaxy S27 Ultra 傳聞繼承在 Galaxy S26 Ultra 上提供的防窺螢幕顯示功能（網上效果圖）

針對早前有傳聞指 Samsung 或會為 Galaxy S27 Ultra 推出兩個不同尺寸版本的說法，Ice Universe 已對此作出澄清。他指出早前渲染圖中出現的較小尺寸機型，實際上是全新傳聞型號 Galaxy S27 Pro。這款新機將會採用與 Galaxy S27 Ultra 相同的全新相機模組佈局，不過就不會配備 S Pen 手寫筆功能。

在攝影規格與螢幕顯示方面，目前的市場傳聞顯示Samsung Galaxy S27 Ultra 將會配備三鏡頭主相機組合。另外，預計 Galaxy S27 Ultra 與 Galaxy S27 Pro 兩款機型都會繼承在 Galaxy S26 Ultra 上提供的防偷窺螢幕功能，為用戶帶來更佳的私隱保護體驗。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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