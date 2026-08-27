Meta家長指南加強兒童網絡安全　IG新功能搜尋自殺即通知家長

Meta於2026年8月27日舉辦「共建網絡安全：賦能家長論壇」，邀請政策制定者、業界領袖、教育界代表及兒童安全專家，協助家長為子女打造更安全的網上環境。同時推出一系列新計劃，協助本港家長及教育工作者在新學年更有效教導和支援青少年保障自身網絡安全。

全新家長指南及工具 論壇請來私隱專員鍾麗玲擔任主禮嘉賓，立法會議員邱達根、林琳及鄧飛，聯同藝人張繼聰、非政府機構代表及中小學校長等嘉賓亦到場分享，從社會不同角度審視兒童及青少年網絡安全議題，並就真實情境作交流。 Meta新推出的資源包括全新家長指南、家長教師工作坊，以及與本港多間主要社區機構合辦的實體講座及網上研討會。家長指南內容涵蓋實用貼士，例如探討網絡欺凌及私隱等較難處理的議題，同時提供Meta平台上青少年帳戶及家庭中心的設定和使用指引等。家長指南可於香港青年協會網站下載，將會派發至全港超過150間家庭服務中心及1300間中小學。

此外Meta亦與教育平台EYEYAH!合作推出免費網上資源「線上對話」互動卡，協助青少年、家長、教育工作者等就螢幕時間、網絡安全、健康數碼習慣及相關議題進行實用的對話。此體驗亦會讓家長、教育工作者及青少年了解Instagram、Facebook及Messenger上青少年帳戶的內置安全功能。 Meta亦與香港青年協會、香港電腦教育學會合作，以及在香港教育城的支持下推出「數碼親職導航」大使培訓計劃，為全港約100名家長教師會代表提供培訓，完成後再由「數碼親職導航」大使在校為更多家長提供有關教學活動，協助家庭與青少年學習安全使用網絡。Meta將聯同多個支持機構協辦一系列培訓工作坊。

IG全新家長提示功能 Meta「青少年帳戶」專為13至17歲青少年設計的內置功能，涵蓋Instagram、Facebook和 Messenger，並預設提供符合年齡的保護措施。WhatsApp亦於今年較早前推出家長監管帳戶功能，讓家長更全面掌握子女的通訊體驗。 在最新推出的青少年帳戶功能中，若青少年於短時間內於Instagram多次嘗試搜尋與自殺或自殘相關的字眼，已連結監護功能的家長將即時收到提示訊息。會觸發通知的搜尋嘗試包括鼓吹自殺或自殘的字句、顯示青少年有意傷害自己的表述，以及「自殺」、「自殘」等相關關鍵詞，此功能將陸續在香港向使用IG「青少年帳戶」監護功能的家長推出。

這項提示功能進一步加強了Meta 現有在Instagram上保護青少年的措施，避免他們接觸潛在有害內容。Meta禁止任何宣揚或美化自殺及自殘的內容，平台雖然容許用戶分享自己在相關議題上的個人經歷，但此類內容即使由青少年已追蹤的帳戶發布，亦不會向青少年展示。Meta同時會封鎖與自殺及自殘明確相關的搜尋字眼，包括任何違反其自殺及自殘政策的字詞。這意味著相關搜尋將不會顯示任何結果，用戶會被引導至可提供協助的資源及本地機構。 即使用戶的搜尋字眼未必明確涉及自殺或自殘，而是與精神健康的廣泛議題相關，Meta同樣會引導他們接觸本地資源及求助熱線。當Meta察覺有人面臨即時的人身傷害風險，將繼續通報緊急服務部門。