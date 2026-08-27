生產力局推出「全民AI」普惠計劃　助中小企及在職人士掌握AI應用

由創新科技及工業局統籌、香港生產力促進局（生產力局）承辦的「全民AI」普惠計劃正式啟動，將以「Al with HKPC企業賦能」為主題，支援中小企、在職人士、勞工團體及弱勢社群，透過多元化培訓、實戰應用課程及產學研合作，推動AI知識普及與技術落地。
推動AI普及應用
生產力局副主席于健安先生表示：「AI不應只是大型企業的專利，而應成為每間企業、每位員工，甚至社會不同階層人士都能善用的生產力工具。今次『全民Al』普惠計劃聯繫政府、產業、教育界、科技夥伴及社福機構，協助企業、中小企、在職人士以及弱勢社群掌握AI技術，將AI轉化為實際生產力及商業價值，推動香港高質量發展及數字共融。」
生產力局推出以企業實務應用為核心的「AI with HKPC企業賦能」課程系列，透過為期兩年的培訓及推廣計劃，涵蓋三大重點範疇：企業與行業方面，提供「Al+行業升級特訓」及「中小企AI方案全接觸」等AI主題培訓課程，協助企業快速導入AI技術，提升生產力及競爭力。相關課程內容包括生成式AI應用實務、AI在不同行業的應用及AI專案實戰工作坊。生產力局亦將持續進行「香港企業AI應用趨勢調查」，並分享「AI人才致勝錦囊」協助企業掌握AI人才管理與應用趨勢。
另外亦推行全民AI教育，透過「AI速學堂」免費網上學習平台，向中小企、在職人士、長者及弱勢社群提供便利的AI學習資源，讓不同背景人士均可隨時隨地接觸AI基礎知識及最新應用趨勢，推動數碼共融及全民AI普及。
「AI速學堂」免費課程
啟動禮特別率先舉辦「AI速學堂」現場版，邀請Amazon Web Services（ AWS）、Google Cloud、華為雲、聯想、三星、騰訊雲、微軟等全球領先科技企業代表，為中小企分享實用的AI技巧與真實應用案例，協助企業運用AI推動業務增長及提升營運效率。
未來「AI速學堂」將推出更多免費線上課程，涵蓋生成式AI、Al Agent、工作流程自動化、數據分析及企業轉型等熱門主題，讓大眾市民透過網上平台或登入「智方便」隨時隨地學習AI實用知識。