生產力局推出「全民AI」普惠計劃　助中小企及在職人士掌握AI應用

由創新科技及工業局統籌、香港生產力促進局（生產力局）承辦的「全民AI」普惠計劃正式啟動，將以「Al with HKPC企業賦能」為主題，支援中小企、在職人士、勞工團體及弱勢社群，透過多元化培訓、實戰應用課程及產學研合作，推動AI知識普及與技術落地。

推動AI普及應用

生產力局副主席于健安先生表示：「AI不應只是大型企業的專利，而應成為每間企業、每位員工，甚至社會不同階層人士都能善用的生產力工具。今次『全民Al』普惠計劃聯繫政府、產業、教育界、科技夥伴及社福機構，協助企業、中小企、在職人士以及弱勢社群掌握AI技術，將AI轉化為實際生產力及商業價值，推動香港高質量發展及數字共融。」

生產力局推出以企業實務應用為核心的「AI with HKPC企業賦能」課程系列，透過為期兩年的培訓及推廣計劃，涵蓋三大重點範疇：企業與行業方面，提供「Al+行業升級特訓」及「中小企AI方案全接觸」等AI主題培訓課程，協助企業快速導入AI技術，提升生產力及競爭力。相關課程內容包括生成式AI應用實務、AI在不同行業的應用及AI專案實戰工作坊。生產力局亦將持續進行「香港企業AI應用趨勢調查」，並分享「AI人才致勝錦囊」協助企業掌握AI人才管理與應用趨勢。