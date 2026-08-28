Anker兩大隨身潮物 Soundcore Boom Go 3i喇叭＋輕巧Nano行動電源

數碼配件最好精美輕巧兼具功能性，Anker在港推出了兩款主打極致便攜與強勁性能的新品，Soundcore Boom Go 3i便攜藍牙喇叭與Nano 10K 45W自帶伸縮線行動電源，分別針對日常出門音樂及充電場景，價錢親民值得入手。

小巧爆發大音場

Soundcore Boom Go 3i藍牙喇叭細小機身設計型格，喇叭表面有隨音樂節奏變換的幻彩燈光效果，專屬App內更有多款燈效選擇，甚至連顏色都可自行微調，相當好玩。機背設多用途掛帶，機身有播放、模式轉換及Auracast等操作按鍵，小型顯示屏可顯示電量及模式，使用直觀方便。機身細細卻搭載53mm單元與15W功率輸出，配合BassUp 2.0技術，流行曲低音表現紮實震撼，人聲亦清晰，音質頗有驚喜。專屬App內亦可調整EQ，甚至有AI功能可語音操作。具備IP68防水防塵與1米防摔性能，內建4,800mAh電池，支援最長24小時播放，使用節能模式更可播放長達40小時，並能反向充電作為應急外接電源。有黑、米白、藍綠及粉紅4色，只售$429。