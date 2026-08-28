Google報告：兩成港人為AI超級用戶 中小企轉型蘊藏千億商機

Google最新發布的人工智能應用及發展研究報告顯示，香港已成為全球AI精通度最高的城市之一。不僅有高達五分之一的市民晉身AI「超級用戶」，AI技術更正加速滲透至本地消費場景與企業營運中，為中小企數位轉型帶來高達數千億港元的潛力商機。 港人精通使用AI Google的《共建未來：香港的人工智能機遇》及最新的全球《AI與經濟ATLAS研究》報告顯示，香港已成為全球最精通AI的城市之一。高達21%的市民屬於「AI超級用戶」，懂得熟練運用高級提示詞、交由AI自我檢視，甚至將整套工作流程自動化；另有47%為「中度用戶」，近半數48%人每周能透過AI節省超過1小時的時間。

AI不僅提升個人效率，更是本地經濟的核心引擎。2025年，Google各類平台為香港帶動440億港元商業活動，其中260億港元由中小企創造。其免費服務亦為本地消費者帶來約1,200億港元的價值。研究預估，若本土中小企在2035年前追上大企業的AI採用率，將可額外釋放650億港元經濟效益；若再善用AI降低跨境銷售障礙，更有機會解鎖高達5,900億港元的海外出口營收。 目前Google全球已有14款產品用戶突破10億，其中Gemini應用程式剛創下史上最快突破10億用戶的紀錄。在香港，其AI技術亦已支援八達通、麥當勞及Klook等日常生活場景。

教育及安全最重要 雖然全球上班族僅約21%的日常工作中應用AI，且完全自動化不足10%，但香港市場轉型意願強烈，高達79%的在職人士渴望接受AI技能培訓。隨著邁入「AI代理」時代，港人最渴望擁有能處理電郵與日程的工作助理(65%)及個人預訂助理(55%)，在25至34歲族群中意願度更高達90%。 在教育與安全方面，88%港人家長認為學會安全使用AI比學好數學或英語更重要。若將AI融入教學，每位教師每周可節省5.6小時備課時間，提升學生成績11%，並縮窄32%的學習差距。Google今年已在港培訓8,000名師生，並透過SynthID浮水印、防詐騙合作及與各機構進行培訓，全方位建構安全負責任的AI生態圈。