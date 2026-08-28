小米REDMI Note 17系列登場只售$1799起　Pro Max史上最大10000mAh電量！

小米REDMI Note 17系列即日起登場，售價$1799至$3799。

小米正式發布全新REDMI Note 17系列，新機陣容豐富，一口氣推出了4款型號，包括首度亮相的頂級機型REDMI Note 17 Pro Max 5G，以及REDMI Note 17 Pro 5G、REDMI Note 17 5G與標準版REDMI Note 17。全系列以「小金剛極致品質」與「經久耐用」為理念，主打極致的電池續航力能力、全方位的防護性能，以及長期的系統維護承諾，只售$1799起為中階手機市場極具競爭力！

史上最勁電量 系列焦點無疑是旗艦機型「萬能小金剛」REDMI Note 17 Pro Max 5G，配備小米手機歷史上容量最大的10000mAh矽碳電池，打破傳統智能手機的續航限制。單次充滿電後可提供長達3天的使用時間，並支援100W HyperCharge快充，只需充電20分鐘即可滿足一整天的使用需求，另具備27W的有線反向充電功能。 同系列的REDMI Note 17 Pro 5G亦配有8340mAh電池與67W快充，而5G版與標準版亦不弱，配備 7700mAh電池及45W快充。全系列具備智能電池管理系統，電池在經歷1600次充電循環後，仍可保留80%以上的容量，相當於約6年的耐用壽命。

抗摔防水規格 REDMI Note 17系列另一賣點在耐用度，兩款Pro機型率先獲得了TÜV SÜD五星Titan Quality認證，通過極其嚴苛的抗摔、長時間防水及極端溫度電池測試。同時支援IP66與IP68防塵防水等級，不僅能在兩米深的水中浸泡72小時，還新增水下相機模式。 機身採用Corning Gorilla Glass Victus 2玻璃與強化MDA中框，更通過SGS認證，能承受從3米高度跌落至花崗岩表面的衝擊，實試將載滿水的鋁質水樽，在1.5米半空擲至手機亦絲毫無損。另有升級的濕手觸控技術，即使屏幕沾上水漬、汗水或油污，仍可精準操作。

全新形象設計 在外觀設計與螢幕顯示方面，REDMI Note 17系列設計比上代更簡約，改成細鏡頭模組，以配色及特別質料作賣點。Note 17 Pro Max 5G獨家的「幻變橙」配色採用了光致變色背板，在陽光或紫外光照射下由雲朵白轉變為溫暖的粉橙色，更可印上特別圖案剪影。Note 17 Pro則有一款藍天白雲般的天空藍及採用全新閃粉工藝的暮光橙；Note 17都有一款如流星般的花紋的星空紫。 兩款Pro機型配備6.83吋1.5K AMOLED螢幕，峰值亮度高達3500 nits，並支援3200Hz瞬時觸控採樣率；而Note 17 5G與標準版則搭載更大的6.99吋FHD+ AMOLED螢幕，接近7吋視野極廣。

效能與拍攝體驗 REDMI Note 17 Pro Max 5G搭載Snapdragon 6 Gen 5處理器，支援最高24GB的記憶體擴展；Note 17 Pro 5G則搭載Snapdragon 6s Gen 4處理器；Note 17 5G及17則分別為Snapdragon 4 Gen 4及Snapdragon 6s 4G Gen 2。 鏡頭方面Pro機型搭載5000萬像素OIS主鏡、800萬像素超廣角及升級1600萬像素前置鏡頭，支援 4K 影片錄製以及AI修圖功能如AI去炫光及AI消除等；Note 17單鏡頭亦有5000萬像素主鏡及升級1600萬像素前置鏡頭。音訊Pro機型內置Dolby Atmos及Hi-Res雙揚聲器，最高支援400%音量增強。

小米REDMI Note 17系列即日起發售，售價由$1799起。

全系列售價一覽 REDMI Note 17系列全線型號於即日起正式發售，售價如下： REDMI Note 17

6+128GB $1799

6+256GB $1999 REDMI Note 17 5G

6+128GB $1999

6+256GB $2299 REDMI Note 17 Pro 5G

6+128GB $2499

8+256GB $2299

8+512GB $3299 REDMI Note 17 Pro Max 5G

8+256GB $3299

12+256GB $3599

8+512GB $3799 9月30日前早鳥優惠購買，Pro機型可享高達$300折扣、Note 17減$200，並加送摺疊式購物車，以及涵蓋長達36個月的電池保養、24個月碎屏保障與額外12個月原廠保養服務，另有免費試用YouTube Premium兩個月及200GB Google One 6個月。