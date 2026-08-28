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科技
出版：2026-Aug-28 12:02
更新：2026-Aug-28 12:02

小米REDMI Note 17系列登場只售$1799起　Pro Max史上最大10000mAh電量！

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小米REDMI Note 17系列即日起登場，售價$1799至$3799。

小米REDMI Note 17系列即日起登場，售價$1799至$3799。

小米正式發布全新REDMI Note 17系列，新機陣容豐富，一口氣推出了4款型號，包括首度亮相的頂級機型REDMI Note 17 Pro Max 5G，以及REDMI Note 17 Pro 5G、REDMI Note 17 5G與標準版REDMI Note 17。全系列以「小金剛極致品質」與「經久耐用」為理念，主打極致的電池續航力能力、全方位的防護性能，以及長期的系統維護承諾，只售$1799起為中階手機市場極具競爭力！

小米REDMI Note 17系列以電量取勝。 小米REDMI Note 17均衡模式下可使用52小時。 小米REDMI Note 17超級省電模式更可用超過170小時。

史上最勁電量

系列焦點無疑是旗艦機型「萬能小金剛」REDMI Note 17 Pro Max 5G，配備小米手機歷史上容量最大的10000mAh矽碳電池，打破傳統智能手機的續航限制。單次充滿電後可提供長達3天的使用時間，並支援100W HyperCharge快充，只需充電20分鐘即可滿足一整天的使用需求，另具備27W的有線反向充電功能。

同系列的REDMI Note 17 Pro 5G亦配有8340mAh電池與67W快充，而5G版與標準版亦不弱，配備 7700mAh電池及45W快充。全系列具備智能電池管理系統，電池在經歷1600次充電循環後，仍可保留80%以上的容量，相當於約6年的耐用壽命。

小米REDMI Note 17系列全線抗摔防水。 水樽半空擲中手機都不會爆芒。 小米REDMI Note 17全系列支援IP66與IP68防塵防水等級。

抗摔防水規格

REDMI Note 17系列另一賣點在耐用度，兩款Pro機型率先獲得了TÜV SÜD五星Titan Quality認證，通過極其嚴苛的抗摔、長時間防水及極端溫度電池測試。同時支援IP66與IP68防塵防水等級，不僅能在兩米深的水中浸泡72小時，還新增水下相機模式。

機身採用Corning Gorilla Glass Victus 2玻璃與強化MDA中框，更通過SGS認證，能承受從3米高度跌落至花崗岩表面的衝擊，實試將載滿水的鋁質水樽，在1.5米半空擲至手機亦絲毫無損。另有升級的濕手觸控技術，即使屏幕沾上水漬、汗水或油污，仍可精準操作。

小米REDMI Note 17 Pro Max有3色可選。 小米REDMI Note 17 Pro 5G 4款配色。 小米REDMI Note 17帶來3種配色。 小米REDMI Note 17 Pro Max幻變橙色的光致變色背板。 小米REDMI Note 17的星空紫色有星軌般花紋。 小米REDMI Note 17（左）及Pro機型（右）。 小米REDMI Note 17有6.99吋大芒。

全新形象設計

在外觀設計與螢幕顯示方面，REDMI Note 17系列設計比上代更簡約，改成細鏡頭模組，以配色及特別質料作賣點。Note 17 Pro Max 5G獨家的「幻變橙」配色採用了光致變色背板，在陽光或紫外光照射下由雲朵白轉變為溫暖的粉橙色，更可印上特別圖案剪影。Note 17 Pro則有一款藍天白雲般的天空藍及採用全新閃粉工藝的暮光橙；Note 17都有一款如流星般的花紋的星空紫。 

兩款Pro機型配備6.83吋1.5K AMOLED螢幕，峰值亮度高達3500 nits，並支援3200Hz瞬時觸控採樣率；而Note 17 5G與標準版則搭載更大的6.99吋FHD+ AMOLED螢幕，接近7吋視野極廣。

小米REDMI Note 17 Pro Max與Note 17 Pro閃燈位置不同。 小米REDMI Note 17全系列前置鏡頭升級。 小米REDMI Note 17系列自拍質素更佳。 小米REDMI Note 17 Pro Max支援400％音量增加。

效能與拍攝體驗

REDMI Note 17 Pro Max 5G搭載Snapdragon 6 Gen 5處理器，支援最高24GB的記憶體擴展；Note 17 Pro 5G則搭載Snapdragon 6s Gen 4處理器；Note 17 5G及17則分別為Snapdragon 4 Gen 4及Snapdragon 6s 4G Gen 2。 

鏡頭方面Pro機型搭載5000萬像素OIS主鏡、800萬像素超廣角及升級1600萬像素前置鏡頭，支援 4K 影片錄製以及AI修圖功能如AI去炫光及AI消除等；Note 17單鏡頭亦有5000萬像素主鏡及升級1600萬像素前置鏡頭。音訊Pro機型內置Dolby Atmos及Hi-Res雙揚聲器，最高支援400%音量增強。

小米REDMI Note 17系列即日起發售，售價由$1799起。

小米REDMI Note 17系列即日起發售，售價由$1799起。

全系列售價一覽

REDMI Note 17系列全線型號於即日起正式發售，售價如下：

REDMI Note 17
6+128GB $1799
6+256GB $1999

REDMI Note 17 5G
6+128GB $1999
6+256GB $2299

REDMI Note 17 Pro 5G
6+128GB $2499
8+256GB $2299
8+512GB $3299

REDMI Note 17 Pro Max 5G
8+256GB $3299
12+256GB $3599
8+512GB $3799

9月30日前早鳥優惠購買，Pro機型可享高達$300折扣、Note 17減$200，並加送摺疊式購物車，以及涵蓋長達36個月的電池保養、24個月碎屏保障與額外12個月原廠保養服務，另有免費試用YouTube Premium兩個月及200GB Google One 6個月。

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