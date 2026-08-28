小米全新7款穿戴與潔淨家電開售　$189起入手智能手環、全新升級高溫蒸氣洗地機

3款運動智能手錶

REDMI Watch 6 Active搭載1.85吋AMOLED彩色常亮螢幕，峰值亮度達1200nits，並支援常亮功能。外觀由前代的弧面中框升級為直立平邊中框，機身厚度收窄至9.9mm，更為精緻輕薄。功能上支援藍牙通話、全天候心率、血氧及壓力監測，並具備IP68防塵防水，一般使用下續航可達12 天。產品推出啞光銀、日落橙與午夜黑三色，建議零售價$269。

REDMI Watch 6 Lite升級至1.96吋AMOLED螢幕，峰值亮度高達1500nits，並新增環境光傳感器以自動調節亮度。手錶內置獨立GNSS晶片，支援5大衛星定位系統及9軸動作感測器，提供超過150種運動模式。升級後的專業游泳模式支援水下心率演算法、SWOLF效能分析與泳姿辨識。配合5ATM防水與最長18天續航力，建議零售價$399，提供鋼鐵灰及曜石黑兩色。