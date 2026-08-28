小米全新7款穿戴與潔淨家電開售　$189起入手智能手環、全新升級高溫蒸氣洗地機

小米今日推出7款全新智能生活產品，涵蓋3款穿戴式裝置及 4 款潔淨類家電。新陣容主打無縫融入日常生活，全面提升健康管理與居家清潔體驗。
3款運動智能手錶
REDMI Watch 6 Active搭載1.85吋AMOLED彩色常亮螢幕，峰值亮度達1200nits，並支援常亮功能。外觀由前代的弧面中框升級為直立平邊中框，機身厚度收窄至9.9mm，更為精緻輕薄。功能上支援藍牙通話、全天候心率、血氧及壓力監測，並具備IP68防塵防水，一般使用下續航可達12 天。產品推出啞光銀、日落橙與午夜黑三色，建議零售價$269。
REDMI Watch 6 Lite升級至1.96吋AMOLED螢幕，峰值亮度高達1500nits，並新增環境光傳感器以自動調節亮度。手錶內置獨立GNSS晶片，支援5大衛星定位系統及9軸動作感測器，提供超過150種運動模式。升級後的專業游泳模式支援水下心率演算法、SWOLF效能分析與泳姿辨識。配合5ATM防水與最長18天續航力，建議零售價$399，提供鋼鐵灰及曜石黑兩色。
Xiaomi手環11 Active為入門級健康追蹤器，採用1.47吋60Hz螢幕，搭配2.5D玻璃與霧面金屬漆紋中框，質感大幅提升。機身內置300mAh電池，輕度使用下續航長達21天。手環具備5ATM防水，提供50種運動模式及全天候心率、血氧、睡眠與女性健康管理。推出黑色、灰色及粉色，售價為$189。
清潔家電系列
全新升級的Xiaomi掃拖機器人6採用恆壓滾筒活水拖地技術，配合220 轉/分鐘的高速清洗與內置刮泥器，實現實時自清潔與強效去污。機身擁有30000Pa頂級吸力與5200mAh電池，配備雙刀片防纏繞主刷。自清潔底座支援80°C熱水清洗拖把與熱風烘乾，集塵袋可達75天免替換。結合AI鏡頭智慧避障與4cm越障能力，建議零售價為$3,599，預計9月發售。
米家無線吸塵器4 Max配備四合一自動集塵基座，內置3L大容量塵袋，可實現長達100天免清理。底座具備99%清空效率，只需11秒即可傾倒垃圾。吸塵器本身具備280AW強勁吸力，續航長達 90分鐘。吸頭配備180°廣角藍光灰塵偵測，並結合H14級HEPA濾網與小米HyperOS Connect智能互聯，建議零售價為$2,499，同樣於9月開售。
米家無線洗地機5 Pro主打100°C熱水自潔與160°C蒸氣深層去污，並配合45dB(A) 靜音高溫烘乾。機身具備26000Pa吸力及升級PPA精準梳齒防纏繞技術，支援180°靈活平躺清潔與360°中央雙向動力輔助。內置4000mAh電池提供40分鐘續航，現已正式發售，建議零售價為$3169。
針對車主需求設計的米家車用吸塵器採用輕巧黑色機身，內置升級無刷摩打，輸出高達23000Pa 吸力。採用氣旋式塵氣分離技術，能維持吸力不衰減並減少粉塵二次污染。隨機附送4款不同吸頭，方便清理車廂各個死角。售價及發售日期未定。