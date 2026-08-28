Samsung Galaxy S27 CAD效果圖亮相 電池規格傳升級至4900mAh

繼早前 Ultra 版本後，標準版三星Samsung Galaxy S27 的 CAD 效果圖正式曝光。新機外觀基本延續 Galaxy S26 的設計語言，配備 6.3 吋屏幕及橢圓形相機模組。雖然外型變化不大，但內部規格迎來實用升級，消息指 Galaxy S27 將換上 Sony 全新主鏡頭感光元件，並升級至 4,900mAh 矽碳電池，為這款細屏手機帶來更持久的續航表現。

繼日前 Samsung Galaxy S27 Ultra 的 CAD 渲染圖在網絡上曝光後，基本版 Galaxy S27 的機身設計亦正式流出。從最新的渲染圖可見，標準版 Galaxy S27 與最高階的 Ultra 版本在機背佈局上有著明顯的分別。當 Galaxy S27 Ultra 換上了全新的相機島設計時，入門型號的 Galaxy S27 則沒有跟隨這項改動。整體來講，Galaxy S27 延續了上一代 Galaxy S26 的設計，繼續採用位於機背左上角的橢圓形相機模組。