Samsung Galaxy S27 CAD效果圖亮相 電池規格傳升級至4900mAh

繼早前 Ultra 版本後，標準版三星Samsung Galaxy S27 的 CAD 效果圖正式曝光。新機外觀基本延續 Galaxy S26 的設計語言，配備 6.3 吋屏幕及橢圓形相機模組。雖然外型變化不大，但內部規格迎來實用升級，消息指 Galaxy S27 將換上 Sony 全新主鏡頭感光元件，並升級至 4,900mAh 矽碳電池，為這款細屏手機帶來更持久的續航表現。
繼日前 Samsung Galaxy S27 Ultra 的 CAD 渲染圖在網絡上曝光後，基本版 Galaxy S27 的機身設計亦正式流出。從最新的渲染圖可見，標準版 Galaxy S27 與最高階的 Ultra 版本在機背佈局上有著明顯的分別。當 Galaxy S27 Ultra 換上了全新的相機島設計時，入門型號的 Galaxy S27 則沒有跟隨這項改動。整體來講，Galaxy S27 延續了上一代 Galaxy S26 的設計，繼續採用位於機背左上角的橢圓形相機模組。
傳Galaxy S27設新顏色
在機身尺寸方面，消息指 Galaxy S27 的具體規格為 149.75 x 71.88 x 7.25 mm，雖然在各個維度上均比前代有極輕微的增加，但在實際日常使用時，這種毫米級別的差異幾乎無法被察覺。屏幕部分亦預計會維持在 6.3 吋的尺寸不變。為了讓市場能夠直觀地分辨新舊機型，外界預期 Samsung 將會為 Galaxy S27 引入全新的機身配色，否則單靠外觀設計實難以將兩者區分開來。
至於硬件核心規格，現階段尚未確認 Samsung 會因應不同市場區域，為 Galaxy S27 配備自家 Exynos 2700 處理器，還是 Snapdragon 8 Elite Gen 6 晶片，亦有可能會視乎發售地區而兩者兼備。不過在拍攝與續航力方面，新機將迎來相當實用的硬件升級。有傳 Galaxy S27 有望首度採用由 Sony 製造的全新主鏡頭感光元件，進一步提升影像質素。更重要的是，設備預計會引入矽碳電池技術，將電池容量由上一代的 4,300 mAh 大幅提升至 4,900 mAh。這項升級能夠有效延長細屏手機的續航表現，對於注重電池壽命的用戶而言無疑是一大賣點。
文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載